Von Torsten Englert

Schweinberg. Der einstige Schweinberger Vikar Josef König ist eines der letzten Opfer des Nationalsozialismus aus der Erzdiözese Freiburg. Er starb am 13. Mai 1945 fünf Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an den Auswirkungen seiner Verfolgung durch das NS-Regime im Krankenhaus in Waldshut – geistig verwirrt und nicht mehr in der Lage, sein Verhalten zu kontrollieren.

Der Geistliche, der sich gegen den Nationalsozialismus engagiert hatte, während viele andere Gläubige eine ideologische Allianz mit den Nazis eingegangen waren, wurde nur 40 Jahre alt. Für seinen Einsatz wird er heute als "Märtyrer des christlichen Glaubens" geehrt.

Pfarrer Josef König, 1934 als Vikar in Schweinberg tätig, gehört zu den Opfern des NS-Regimes. Repro: Torsten Englert

Josef König wurde am 28. Juni 1904 in Hausach im Schwarzwald geboren. Sein Vater war der Schlossermeister Josef König (1860–1935) und seine Mutter Monika Schmider (1866–1950). "Im elterlichen Haus herrschte ein tiefreligiöser, frommer Geist, der den Entschluss des jungen König, Priester zu werden, früh reifen ließ", schreibt Udo Prange, der im Rahmen des Projekts "Stolpersteine" zu Josef König recherchiert hat.

Der spätere Märtyrer besuchte nach der Volksschule in seiner Heimatgemeinde Hausach das Erzbischöfliche Gymnasialkonvikt Freiburg und machte 1922 am Friedrich-Gymnasium das Abitur. Anschließend studierte er in Freiburg Theologie und empfing am 19. März 1927 die Priesterweihe. Kurz danach der Priesterweihe wurde er krank und kam in die Heilanstalt Reichenau. Erst im Oktober 1927 konnte er dann seine erste Vikarstelle in Lauf antreten.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam der junge Priester, der in der Kinder- und Jugendseelsorge sehr engagiert war, in Konflikt mit den neuen Machthabern. Sein Prinzipal stellte bald warnend fest, dass König "unvorsichtig und unklug in seinen Äußerungen" sei. Dies ging so weit, dass ein Ortsgruppenleiter sogar eine Klageschrift an die Bezirksregierung in Karlsruhe richtete. Darin forderte dieser die Abberufung Königs als Vikar, weil "er unter der Jugend eine Kampfstimmung schaffe". König hatte die katholische Jungschar ermutigt, "in den Wortgefechten [gegen das nationalsozialistische Jungvolk] tapfer mitzuhalten."

Um ihn vor den Nationalsozialisten zu schützen und drohenden Strafen aus dem Weg zu gehen, musste Josef König oftmals seinen Einsatzort wechseln: Bereits Anfang 1934 wurde er zunächst nach Durmersheim versetzt. Später wurde er Vikar in Schweinberg, Herrischried und Langenenslingen.

Seine neue Stelle als Vikar der Gemeinde Schweinberg trat König am 16. Mai 1934 an. Dort war der ansässige Pfarrer Georg Karl so schwer erkrankt, dass er die kleine Gemeinde schon seit geraumer Zeit nicht mehr seelsorgerlich betreuen konnte. Pfarrer Karl hatte das Erzbischöfliche Ordinariat auf diesen Umstand mehrmals hingewiesen und war entsprechend dankbar, als es ihm König als jungen und engagierten Vikar zuwies. König schritt in Schweinberg ebenso tatkräftig voran und realisierte nach kurzer Zeit die Zusammenstellung einer örtlichen Musikkapelle, deren Unterricht er selbst übernahm. Aber auch im heutigen Hardheimer Ortsteil sollte König nicht lange bleiben dürfen. Schweinberg war für König die erste Station gewesen, in der er die seelsorgerische Betreuung der Gemeinde – aufgrund der Erkrankung von Karl – weitestgehend selbstständig erfüllt hatte.

Im Jahr 1937 kam er als Pfarrverweser nach Nöggenschwiel, wo er seit 1939 Pfarrer war. Mit seiner leutseligen und stets fröhlichen Art gewann er rasch die Herzen der Gläubigen. In Nöggenschwiel kam es ebenfalls rasch zu Konflikten mit den örtlichen NS-Vertretern – unter anderem als es um die Einrichtung einer Schwesternstation zur Krankenpflege ging.

Am 2. November 1944 widersprach er in einem Wirtshaus Behauptungen über verübte Gräueltaten in Ostpreußen: Nicht die Russen seien es gewesen, die die Leichen von Deutschen aufgehängt hätten, sondern deutsche Soldaten hätten dies getan, um diese Kriegsverbrechen dann den Russen zuzuschieben. Auf die Frage, woher König dies wissen wolle, verwies er auf Gespräche mit Fronturlaubern. Außerdem betonte König, dass dies nicht die einzigen Verbrechen der Nationalsozialisten seien. Selbst die Verfolgung und Ermordung von Juden und weiteren Opfern sprach er dabei offen an.

Daraufhin wurde Pfarrer König angezeigt und von der Gestapo verhört. Dabei widerrief Josef König seine gemachten Äußerungen nicht – im Gegenteil: Er bekräftigte diese noch. Am 23. November 1944 wurde er verhaftet und in Waldshut ins Gefängnis gesperrt, wo er sich eine sehr kleine Zelle mit den gleichfalls inhaftierten Pfarrern Erwin Dietrich und Max Graf teilen musste.

Überraschend wurde er bereits am 20. April 1945 aus dem Waldshuter Gefängnis entlassen. Doch für König war es bereits zu spät: Die Umstände der Gefangenschaft, der psychische Druck, den die Gestapo in den Verhören ausgeübt hatte, sowie die Androhung von Folter- und Todesstrafe hatten seine Krankheit wieder zum Ausbruch gebracht. Anders als 18 Jahre zuvor kam diesmal die Hilfe zu spät. "In den Wirren der letzten Kriegstage war wohl keine hinreichende Behandlung mehr möglich", vermutet Autor Björn Rüsing. König wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er fünf Tage nach Kriegsende in geistiger Umnachtung starb.

Den Denunzianten, der Josef König an die Machthaber verraten hatte, verurteilte ein Gericht 1948/1949 nach dem Ende des NS-Regimes wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe.