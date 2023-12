Hardheim. (adb) Die heiße Phase der Fastnacht beginnt am "elften Elften" und endet am Aschermittwoch. Mitnichten: Über den Sommer haben Aktive der FG "Hordemer Wölf" gemeinsam mit regionalen Unternehmen kräftig Hand angelegt, um den neuen Toilettenwagen zu bauen – ehrenamtlich, nach Feierabend und an den Wochenenden. Wer arbeitet, wird jedoch reich belohnt: Das Projekt wurde mit einer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote