Hardheim. (rüb) Patienten der internistischen Gemeinschaftspraxis am Hardheimer Krankenhaus standen am Montag unerwartet vor verschlossenen Türen: Durch einen Ausfall von Internet und Telefonanlage war der Praxisbetrieb nicht möglich.

Ausgelöst wurde die Störung im Netz der Telekom bereits am Freitagabend durch einen Blitzschlag. Betroffen ist auch die Gemeinde: Das Rathaus und weitere angeschlossene Einrichtungen wie das Schulzentrum sind telefonisch ebenfalls nicht zu erreichen.

Kurzfristig war auch die Apotheke an der Post beeinträchtigt: Wie Inhaberin Dr. Petra Sitterberg der RNZ bestätigte, sei kurzfristig eine technische Lösung in Form einer Rufumleitung gefunden worden, sodass die Apotheke weiterhin telefonisch für ihre Kunden erreichbar ist.

Am Krankenhaus ist hauptsächlich die internistische Praxis von der Störung betroffen. "Der Krankenhausbetrieb läuft wie gewohnt weiter", erklärte der stellvertretende Verwaltungsleiter Christian Seitz. Auch in der chirurgischen und in der gynäkologischen Praxis gebe es keine Beeinträchtigungen. Laut Telekom soll der Schaden im Laufe des Dienstags behoben werden.