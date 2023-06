Zum Sommerfest gehört traditionell ein gerüttelt Maß effektvoller, authentischer Live-Musik. Am Freitagabend hatten die Bands "RockIt!" und "Screaming Slugs" leichtes Spiel und ihre Fans voll im Griff. Auf dem Schlossplatz erfreute "RockIt!" mit unkomplizierter Gute-Laune-Musik: Egal ob "The Look", "Rockin’ All Over The World", "Sternenhimmel", "Skandal im Sperrbezirk" oder das "Abba"-Medley: Die Band überzeugte in jeder Hinsicht und war bei beachtlichem Spieltempo ein Garant für hervorragende Stimmung. Zu später Stunde duellierten sich auf der Bühne die Gitarren, während vor der Bühne das Tanzbein geschwungen wurde. Dazwischen fand sich natürlich immer Zeit für ein gutes Gespräch bei einem Glas Bier, einem frisch gemixten Cocktail oder einer Grillwurst: Die Vereine (DLRG Hardheim, FG "Hordemer Wölf", Tennisclub Hardheim, SV Germania Gerichtstetten) hatten auf dem ...

Bürgermeister Stefan Grimm hatte danach leichtes Spiel: Mit einem Schlag zapfte er das Fass an, ehe der kühle Gerstensaft floss. In froher Runde und bei zünftigen Weisen der Musikkapelle Bretzingen ließ man die Gläser klingen – auf Hardheim, auf die Hardheimer, auf den Sommer und auf das Sommerfest!

Abends waren es Bands wie „5K and the Elephant“ (Foto), „Screaming Slugs“, „Crunchem“ oder „RockIt!“, die mit Live-Musik für Stimmung sorgten. Foto: Brosch

Hardheim. (adb) "Wir feiern unser Sommerfest und halten so den Sommer fest!": Hardheims BdS-Vorsitzender Elmar Günther brachte die Stimmung bereits beim Bieranstich, der das Sommerfest am Freitag eröffnete, auf den Punkt. Bestes Wetter, vielseitige Attraktionen für Jung und Alt, aber auch viele nette Begegnungen mit Freunden sowie gute Musik schufen ein Wochenende der Extraklasse.

Zu Beginn würdigte Bürgermeister Stefan Grimm, der neben zahlreichen Gästen seine Amtsvorgänger Volker Rohm und Ernst Hornberger begrüßte, das mit dem Sommerfest verbundene "großartige Ehrenamt". Erfreut stellte er das Programm vor und ließ wissen, dass man anders als 2022, wo eine kurzfristige Absage die Laune trübte, nun wieder einen Vergnügungspark für Kinder offeriere.

Zwei Grußworte kamen von den Vertretern der Bundeswehr: Oberstleutnant Andreas Kirchner vom Panzerbataillon 363 und Major Steffen Knehr von der Stabs- und Führungsunterstützungskompanie (SOCC) wandten sich mit herzlichen Worten an die "Hordemer" und bekräftigten, dass Angehörige beider Einheiten sich im Erftal sehr wohl fühlen.

Schließlich erinnerte der BdS-Vorsitzende Elmar Günther an das erste Sommerfest im Jahr 1974 und freute sich über den strahlend blauen Himmel. "Das Wetter der Hardheimer Feste ist immer besser als sein Ruf!", frohlockte er und dankte der Gemeindeverwaltung für die "erstklassige Organisation".

Hoch war der "Fun-Faktor" auch auf dem großen Pausenhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums, das die TVH-Handballer zu einer Wohlfühloase unter dem gespannten Zeltdach werden ließen: Dort sorgten die "Screaming Slugs" für ansprechende Musik. Mit lässigen Rhythmen von "Fly Like An Eagle" über "Bar Guitar and a Honky Tonk" bis "Doctor Doctor" hatte die Kult-Band um den bekannten Musiker German Loser ihr Publikum fest im Griff – eine sympathische Sommernacht nahm ihren Lauf.

Kaum waren die Nachtschwärmer wieder erwacht, ging es am Samstag schon weiter – bei Kaiserwetter vom Besten. Bedient wurden alle Geschmäcker: Auf dem Schlossplatz erfreute am Nachmittag der Musikverein Schweinberg mit fröhlicher Blasmusik, abends zogen zwei Bands alle Register: "Crunchem" legte auf dem Schlossplatz los, "5K and the Elephant" gaben sich die Ehre bei den Handballern. Beide begeisterten mit kraftvoller Musik – natürlich war jeder Akkord live gespielt.

Zum Rahmenprogramm gehörten ferner das Kinderschminken am Stand der FG "Hordemer Wölf" sowie am Stand der Bundeswehrpatenkompanie SOCC im Alpengarten, der die Besucher gleichsam mit den Aufgaben der Bundeswehr vertraut machte. Die BdS-Fachgeschäfte machten beim "Familieneinkaufstag" auf ihr umfangreiches Angebot aufmerksam, die Feuerwehrschau und die Feier zum 150-jährigen Bestehen der "Kindervilla Kunterbunt" rundeten das Sommerfest ab.

Mit der Sängerin Denise Naser klang der Sonntagabend gemütlich auf dem Schlossplatz aus. Spätestens hier waren sich alle einig: Wieder einmal hatte ein gelungenes Sommerfest starke Akzente gesetzt und bleibende Erinnerungen geschaffen. Aber nach dem Sommerfest ist vor dem Sommerfest. Man darf mehr als gespannt sein, wie das 50-jährige Bestehen zelebriert wird.