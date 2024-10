Hardheim. (pm) Im Rahmen der "Wilde Sau"-Kampagne haben Interessierte bei einem besonderen Kochkurs unter der fachkundigen Anleitung des Küchenchefs Armin Münster im Waldhotel und Restaurant "Wohlfahrtsmühle" ein exklusives Sechs-Gänge-Menü rund um die "Wilde Sau" kreiert.

Michaela Kahl, stellvertretende Geschäftsführerin im Naturpark Neckartal-Odenwald und Projektmanagerin der Kampagne, machte zunächst auf die Bedeutung von Wildschweinfleisch als hochwertiges regionales Lebensmittel aufmerksam und erklärte, wie ihr Projekt die Wertschöpfungsketten vom Wald bis auf den Teller unterstützt.

Foto: Naturpark

Foto: Naturpark

Gemeinsam mit Armin Münster erläuterte sie die Vorzüge von Wildschweinfleisch und betonte, dass dieses Lebensmittel besondere Wertschätzung verdiene. "Wildschweinfleisch ist vielseitig einsetzbar, bringt ein angenehm würziges und zartes Aroma mit und stammt direkt aus unserer heimischen Natur", so Kahl.

Ab 12 Uhr tauchten die Teilnehmer in die Welt der "Wilde Sau"-Küche ein und bereiteten mit viel Hingabe ein abwechslungsreiches Menü zu. Zu den kulinarischen Highlights gehörten unter anderem eine getrüffelte Maronensuppe, ein knuspriger Wildschweinstrudel auf Erbsenpüree sowie ein zarter Wildschweintafelspitz mit grüner Meerrettichsauce und Kartoffel-Kürbis-Gemüse. Eine moderne Interpretation der "Wilden Sau" in Form eines Currys brachte zusätzlich eine exotische Note auf die Teller.

Zum krönenden Abschluss wurde eine besondere Dessertkreation serviert: Bratapfel-Mousse mit Apfelspalten, Preiselbeeren und Mandel-Krokant-Parfait.

Nach einer lehrreichen und kreativen Zeit in der Küche genossen die Teilnehmer das gemeinsam kreierte Menü zusammen mit Begleitpersonen in der gemütlichen Atmosphäre des Restaurants. "Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und unterstrich die Vielseitigkeit und Raffinesse der ,Wilden Sau‘ in der Küche", waren sich alle einig.

Info: Weitere Informationen zum Projekt "Wilde Sau" gibt es unter www.wilde-sau.net