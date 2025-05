Hardheim. (jam) Die Straße In der Schleid, der Hardheimer Bauhof und die Firma Adolf & Albrecht Eirich am Ortsausgang nach Bretzingen waren am Mittwoch zeitweise vom Stromnetz abgeschnitten, nachdem ein landwirtschaftliches Gerät bei Mäharbeiten auf einer Wiese am Radweg eine Freileitung beschädigt hatte.

Nach Informationen des Bauamts riss ein Stromkabel komplett, zwei weitere wurden beschädigt, als sich das Fahrzeug in der Leitung verfing. Ein Ende des gekappten Kabels fiel direkt auf den Radweg, den die Gemeinde daraufhin kurzfristig sperrte, "um Gefahren zu vermeiden".

Das Rathaus organisierte binnen kürzester Zeit eine Reparaturfirma, um die abgeschnittenen Haushalte und Institutionen wieder ans Netz zu bringen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur", versicherte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker am Mittwochmittag gegenüber der RNZ.