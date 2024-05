Von Falk-Stéphane Dezort

Kälbertshausen. "Am ,HB Zentral‘ hat sich schon einiges getan", freut sich Alexander Freygang, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Mühlbach. Die Mühlbachgruppe errichtet bei Kälbertshausen direkt an der Landesstraße L590 mit Blickweite zum Sportplatz ihr neues Herzstück der Wasserversorgung. Dieses soll in Zukunft die