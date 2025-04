Bachenau. (cao) Eigentlich sollte der Verkehr schon am 4. April wieder auf der Hauptstraße in Bachenau fließen. So wurde es bei der letzten Sitzung des Gundelsheimer Gemeinderats Ende März von der Verwaltung kommuniziert.

Doch die Sperrung dauert weiter an. "Aktuell hat die ausführende Firma mitgeteilt, dass die Arbeiten in der Hauptstraße voraussichtlich bis 17. April andauern werden. Eine Ersatzhaltestelle im Bruckäckerweg ist eingerichtet", teilt die Stadt mit. Anschließend beginne Netze BW mit dem zweiten Bauabschnitt der umfangreichen Kabelverlegungsarbeiten in der Frankenstraße.

Circa fünf Wochen sind dafür eingeplant. Die überörtliche Umleitung soll bis zur Fertigstellung in der Hauptstraße bestehen bleiben, heißt es von der Stadtverwaltung weiter. Die Erdkabel werden verlegt, weil Netze BW beabsichtigt, in zwei Jahren die verbleibenden Freileitungen und Dachständer im Ortsteil abzubauen.