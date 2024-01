Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Das Prinzenpaar ist längst vorgestellt, das Rathaus gestürmt und die Generalprobe für die Prunksitzungen nun auch abgehakt: "Die Mikrofone mussten wir noch einmal neu einstellen, aber sonst hat eigentlich alles auf Anhieb gut funktioniert", erzählt Hans-Peter Bechtold, Präsident des Gundelsheimer Carneval-Vereins, im Gespräch mit der RNZ über den letzten Feinschliff vor der großen Gaudi in der Deutschmeisterhalle. Gleich sechs Prunksitzungen wird der GCV ab Samstag, 13. Januar, dort veranstalten, außerdem eine Senioren- und eine Kindersitzung. "Vor Fastnacht ist nach Fastnacht", antwortet Wolfgang Riedle, Leiter der GCV-Geschäftsstelle, nach der Vorbereitungszeit gefragt.

Allein das Bühnenbild in der Deutschmeisterhalle misst in der Höhe vier und in der Breite 18 Meter und wurde eigens von einem Künstler aus Prag für die aktuelle Kampagne gestaltet. "Jedes Jahr gibt es ein neues", sagt Bechtold und verweist stolz darauf, dass jeder Programmpunkt der vierstündigen Prunksitzungen von den mehr als 300 Aktiven im Verein selbst gestaltet wird. Man mache alles in Eigenregie, externe Showacts werde es keine geben, betont der Präsident.

Diesmal feiern die Narren unter dem Motto "Spiel, Spaß & Narretei" Fasching. Die Rosenmontagsparty am 12. und der Straßenumzug durch Gundelsheim am 13. Februar stehen ebenfalls unter dieser Überschrift. Natürlich darf die auch auf dem Cover des mehr als 200 Seiten starken Jahresheftes nicht fehlen. Auflage: 3000 Exemplare. "Die Hefte liegen bei den Sitzungen auf den Tischen aus, außerdem werden sie an jeden Haushalt in Gundelsheim verteilt", sagt Riedle.

Der Aufwand, den der Gundelsheimer Carneval-Verein für eine tolle fünfte Jahreszeit betreibt, ist enorm. Einen sechsstelligen Betrag gebe man jedes Jahr aus, berichtet Bechtold, "den müssen wir dann natürlich auch wieder reinbekommen". Ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren wäre das kaum möglich, auch wenn der Kartenverkauf "prima" läuft, wie Riedle erklärt. Selbst während des Gesprächs mit der RNZ bekommt er eine Anfrage und ist weitere vier Tickets los.

Das Vor-Corona-Niveau haben die Gundelsheimer Narren allerdings noch nicht erreicht. Da gab es acht Prunksitzungen, "und da wollen wir in der Zukunft wieder hin", macht GCV-Präsident Hans-Peter Bechtold klar. Auch während der Pandemie wurde auf Prunksitzungen nicht verzichtet, aufwendige Filme dafür produziert und dann online gestreamt. "Das kam ziemlich gut an und war auch für unsere Mitglieder im Verein sehr wichtig, um die Gemeinschaft weiterhin zu pflegen", erinnert sich Bechtold an diese Zeit zurück.

500 Zuschauer passen je Prunksitzung in die Gundelsheimer Deutschmeisterhalle, die von oben bis unten festlich geschmückt ist. Viele Karten sind nicht mehr übrig, die besten Chancen auf einen guten Sitzplatz hat man noch bei der Nachmittagssitzung am Sonntag, 21. Januar, ab 16.59 Uhr. "Die hat dasselbe Programm wie die anderen Prunksitzungen, inklusive einem extra Act", wirbt Wolfgang Riedle.

Für die Kindersitzung zeichnet der Jugendausschuss verantwortlich, der das Programm auf die jungen Zuschauer zugeschnitten hat. Zur Seniorensitzung am Sonntag, 14. Januar, 14 Uhr, sind ausschließlich Gundelsheimer Bürgerinnen und Bürger bei freiem Eintritt und Verkostung eingeladen.

> Die Prunksitzungen finden in der Deutschmeisterhalle statt am Samstag, 13. Januar, 19.59 Uhr; Samstag, 20. Januar, 19.59 Uhr; Sonntag, 21. Januar, 16.59 Uhr; Samstag, 27. Januar, 19.59 Uhr; Samstag, 3. Februar, 19.59 Uhr; Samstag, 10. Februar, 19.59 Uhr.

> Die Seniorensitzung beginnt bei freiem Eintritt am Sonntag, 14. Januar, um 14 Uhr (nur für Gundelsheimerinnen und Gundelsheimer).

> Zur Kindersitzung sind junge Narren am Sonntag, 4. Februar, um 14.59 Uhr eingeladen.

> Karten gibt es unter Tel.: 06269.427685 und karten@gcv1962.de.