Gottersdorf. (pm) Das Odenwälder Freilandmuseum startet am Sonntag in die neue Saison. Das Programm ist eine Mischung aus altbewährten Klassikern wie Grünkernfest, Handwerkerfest und Oldtimertag, aber auch neuen Veranstaltungen wie dem Aufbau und Betrieb eines Kohlenmeilers. Für Kinder und Familien gibt es Veranstaltungstermine wie Märchen- und Puppentheater und den stark nachgefragten Kindertag im August. Zudem stehen Expertenthemen wie Obstsortenbestimmung oder ein Einkochtag im Herbst auf dem Programm. Auch Freunde der Living-History-Veranstaltungen kommen nicht zu kurz.

Am Fronleichnamswochenende wird das Museumsgelände zur Kulisse für Handwerk, Musik, militärisches und ziviles Leben in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im August findet die kleine, aber feine Veranstaltung zur gescheiterten demokratischen Revolution 1848/49 statt. Einige Szenen stehen in direkter Verbindung zur Bewohnergeschichte der Ziegelei aus Unterschwarzach.

Erfreulich ist, dass sich wieder viele Ehrenamtliche engagieren: So bereichern die Höpfinger Spinnfrauen, die Eberberger, eine Living-History-Gruppe aus Osterburken sowie andere Living-History-Akteure den Veranstaltungskalender mit ihrem Wissen über Wollverarbeitung, Färben mit Naturfarben und weiteren hauswirtschaftlichen Themen.

Zum Saisonauftakt am Sonntag werden die alten Küchen befeuert und Küchenklassiker gekocht. Im blauen Haus gibt es Wolfszähne, ein einfaches, aber ebenso leckeres Rezept für Vanillestangen und Kartoffelwaffeln. In der Post bereitet die Kräuterpädagogin Doris Öppling eine Gründonnerstagssuppe zu. Im Armenhaus dreht sich bei den Höpfinger Spinnfrauen alles um Wolle. In der Küche bereitet Maria Böhrer geröstete Grießsuppe zu. Die Schmankerl dürfen natürlich probiert werden. Kinder können Vogelhäuschen und kleine Odenwälder Gäulsche unter Anleitung zusammenbauen.

Auch das digitale Angebot wird erweitert: Es stehen Multimediaguides zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung, mit denen die Besucher vor Ort auf dem Gelände anhand von Fotos und Filmen noch tiefer in die Hausgeschichten eintauchen können.

Das Museum hat ab morgen bis Ende April dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, ab Mai von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag, außer an Feiertagen. Der Biergarten und die Schankstube haben sonn- und feiertags von 11.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.