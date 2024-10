Von Rüdiger Busch

Buchen. Insgesamt 90 Hektar Fläche stellt die Stadt für Freiflächenphotovoltaikanlagen zur Verfügung (die RNZ berichtete mehrfach). Gleich drei Projekte nahmen in der Sitzung des Gemeinderats am Montag im Alten Rathaus die nächste bauplanungsrechtliche Hürde: die Solarparks "Dürmer Straße" in Hainstadt, "Kleinhansenhöhe" in Rinschheim und "Rödern" in