Eberbach/Gammelsbach. (red) Donner, Blitz und Regen kämpften am Donnerstagnachmittag heftig um die Wette. Durch das kurze, aber schwere Gewitter sind in Gammelsbach teilweise Straßen überflutet worden. Aufgrund des starken Hagels war die Sicht so stark eingeschränkt, dass die Autofahrer ihre Fahrzeuge anhalten mussten.

Polizeimeldungen zu schweren Schäden lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.