Fahrenbach. (kö) Am Wochenende findet er zum 30. Mal statt, der ebenso beliebte wie besondere Fahrenbacher Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte. Die "Fördergruppe Weihnachtsmarkt Fahrenbach" lädt wieder auf den Sparkassenvorplatz, direkt neben der evangelischen Kirche, ein.

Das herausragende an dem Weihnachtsmarkt – und das bleibt auch bei der 30. Auflage so – ist, dass der Erlös für lokale wohltätige Zwecke verwendet wird. Getreu dem Motto, das die Männer und Frauen der Fördergruppe, die im Vorfeld wieder kräftig gewerkelt haben, antreibt: "Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken."

Das bewährte Programm der Fahrenbacher beginnt am kommenden Samstag um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung unter Mitwirkung des Posaunenchores. Eröffnet wird zum Jubiläum erstmals – quasi als Geschenk der Fördergruppe an die Gäste – auch ein "X-mas Garden", ein weihnachtlicher Themen- und Lichtergarten mit Basteleien der Kindergärten, Schulen und mehreren Gruppen aus der Gesamtgemeinde.

Dieser soll über die gesamte Adventszeit für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben und die Dorfmitte in der besinnlichen Zeit zieren. Am Samstagabend wirken dann noch die Grundschüler aus Fahrenbach mit, und auch auf die live gesungenen Balladen von Peter Rupprecht freuen sich viele Fans.

Der Sonntag beginnt traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Kirche. Auf dem Marktgelände geht’s gegen 11 Uhr mit dem gemeinsamen Auftritt diverser Chöre los.

Am Nachmittag folgt der Auftritt von den Kindergärten, Silvia Eck singt weihnachtliche Lieder, der Nikolaus kommt, Ballonkünstler Jeremy außerdem, und natürlich ist auch der Musikverein am Start. Spannend wird es wieder bei der Verlosung der Weihnachtstombola sein. Für die Kinder gibt’s erstmals eine Baumkugellotterie.

An den Buden und Ständen wartet an beiden Tagen ein reichhaltiges Angebot an Geschenk- und Dekoideen auf die Besucher, und auch das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz. Also: Auf nach Fahrenbach und mit Spaß und Genuss am Wochenende Gutes für die Region tun!