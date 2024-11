Mosbach. (zg) In einem festlichen Gottesdienst wurden in der Stiftskirche in Mosbach neun Frauen und ein Mann für ihren Seelsorgedienst beauftragt. "Gott hat uns eine zarte Seele geschenkt. Innen liegt sie verborgen, gut geschützt, damit da nicht jeden Tag jemand dran kratzt und uns verbiegt", erklärte Dekan Folkhard Krall und wies auf die wichtige Aufgabe der Seelsorge hin.

In jedem Leben gebe es Erfahrungen, die sich tief in die Seele einprägen. Danach zu fragen, hinzuhören und nach Gottes Zuwendung zu suchen, könne das Vertrauen schenken: Niemand ist allein.

"Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan." Mit diesen Worten Jesu begrüßte Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Ute Krall die Gäste in der Stiftskirche.

Dekan Folkhard Krall und Pfarrerin Ute Krall machten den Ehrenamtlichen Mut, auf die „Seele in Zukunft gut acht zu geben“. Foto: Yannik Ruck

Nach eineinhalb Jahren Ausbildung im Qualifizierungskurs "Seelsorge als Begleitung" wurden die Ehrenamtlichen von ihr und Dekan Folkhard Krall für ihren jeweiligen Einsatzort beauftragt. Neben Freund und Familienangehörigen waren auch Vertreter aus den jeweiligen Einsatzorten anwesend.

Harald Löffler von der Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken durfte gleich drei Seelsorgerinnen begrüßen, die jetzt neu als Ehrenamtliche in der Klinikseelsorge arbeiten. Es sind dies: Daniela Alze, Sigrun Ruck und Bärbel Schoder. Für die Seelsorge im Seniorenzentrum der Johannes-Diakonie wurden beauftragt: Jutta Bayer-Grohmann und Beatriz Reichert. Pfarrerin Heike Bährle von der Johannes-Diakonie gab den Seelsorgerinnen ein Segensgebet mit auf den Weg. Beatrix Hunger vom Ältestenkreis der Kirchengemeinde Schefflenz freute sich über den Einsatz von Irene Friedle im DRK Pflegeheim, Louise von Baden. Zusammen mit Rosemarie Vogel, die für den Besuchsdienst in der Stiftsgemeinde beauftragt wurde, erhielten die Ehrenamtlichen ihre Urkunden und wurden von Dekan Krall und Pfarrerin Krall für ihren Dienst gesegnet.

Ort des Geschehens

Der Dekan machte den Ehrenamtlichen Mut, auf die "Seele in Zukunft gut acht zu geben". Roswitha Friedel, Alexandra Mittmesser und Rainer Wilczek konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Durch die musikalischen Beiträge von Kjell Pauling (Orgel) und Anette Klaiber (Blockflöte) erhielt der Gottesdienst seinen festlichen Rahmen.