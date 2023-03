Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Die christlichen Kirchen haben es nicht leicht in diesen Zeiten: Mitgliederzahlen gehen zurück, Gemeinden werden kleiner, finanzielle Ressourcen knapper. Immer mehr Pfarrer gehen in den Ruhestand, zu wenig Junge kommen nach, um die frei werdenden Pfarrstellen besetzen zu können.

Was in der katholischen Kirche in Deutschland