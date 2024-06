Nicht nur am Sportgelände in Obrigheim trat der Neckar am Wochenende heftig über sein Ufer: Zu Überschwemmungen kam es auch in anderen Neckargemeinden – der Pegel stieg am Ende höher, als man es zunächst angenommen hatte. Erst am späten Sonntagabend sollte der Scheitelpunkt erreicht werden. Foto: Ritter