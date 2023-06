Von Engelbert Kötter

Hornbach. Kinderhände zogen drängelnd an Elternarmen – denn so viel gab es am vergangenen Pfingstmontag für die Kleinen mit ihren Familien zusammen in Kleinhornbach zu erleben, dass die Augen der Kinder oft schneller als ihre Beine waren. In Scheune und Stallungen hatte Erlebnisbäuerin Andrea Weismann verschiedene Stationen aufgebaut, um dort Kinder zu