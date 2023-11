Elztal-Rittersbach. (stk) Eine dicke Rauchwolke über dem Brandherd und ein großer Feuerwehreinsatz: In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte es in einem Wohnhaus in Rittersbach. Nach einem lauten Knall geriet laut Polizeimeldung um 2.15 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand.

Alle vier Personen konnten das Haus verlassen, auch wenn die Bewohner wohl zuerst eigene Löschversuche starteten. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. "Nach kurzer Zeit stand auch das Hausinnere in Vollbrand", heißt es in der ersten Meldung der Polizei.

Foto: privat

Zuerst vor Ort war die Feuerwehr aus Rittersbach, die die Unterstützung der Gesamtwehr Elztal unter der Leitung von Kommandant Andreas Kaiser anforderte. "Für uns war es das Wichtigste, dass alle Personen draußen waren." Dann habe man sich an die Arbeit gemacht, denn es galt, die linke Gebäudehälfte vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.

"Wir haben mit der Brandbekämpfung im Innenraum begonnen und die Drehleitern aus Mosbach und Buchen angefordert." Mit deren Hilfe sei das Dach geöffnet und das Feuer von beiden Seiten bekämpft worden. "Der Brand war schon heftig", berichtet Kaiser vom ersten Eindruck an der Unglücksstelle. Hilfe kam auch aus Limbach (Einsatzleitwagen) und Walldürn (Atemschutzlogistik). "Ich bin sehr zufrieden, es hat alles sehr, sehr gut geklappt", bilanziert Kaiser die Arbeit der Kameraden.

Auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war vor Ort. "96 Feuerwehrleute sowie Rettungskräfte von DRK und Polizei waren im Einsatz", erzählt er. Wegen der starken Rauchentwicklung habe man die Anwohner auch über die Nina-App gewarnt.

Die Bundesstraße 27 war während der Löscharbeiten komplett gesperrt, auch am Samstag und Sonntag blieb sie vorsichtshalber halbseitig (mittels Ampelregelung) gesperrt – und bleibt es vorerst auch weiterhin. "Die Rittersbacher Feuerwehr war sehr schnell da.

Foto: privat

Bei der Anfahrt aus Muckental und Limbach haben die Kameraden das Feuer schon aus den Dachfenstern gesehen. Deshalb wurde die Drehleiter aus Mosbach sehr schnell angefordert", beschreibt Kirschenlohr das Vorgehen der Elztaler Wehr.

Gegen 9 Uhr morgens – also nach knapp sieben Stunden Löscharbeiten – konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. Den ganzen Samstag über sorgte eine Brandwache weiterhin für Sicherheit. "Unser Hauptanliegen war der Schutz der zweiten Gebäudehälfte, das hat funktioniert", so Kaiser abschließend. "Für solche Fälle sind wir da!"

Ort des Geschehens

Vonseiten der Polizei gab es am Wochenende keine neuen Informationen. Weder Schadenshöhe noch Brandursache sind bislang bekannt. Die Polizei werde nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, hieß es auf Nachfrage der RNZ.