Von Rüdiger Busch

Buchen. "Das Ehrenamt ist und bleibt der beste Jungbrunnen", sagte Landrat Dr. Achim Brötel am Dienstagabend beim Blick in die Gesichter der rund 800 Besucher in der Buchener Stadthalle. Zum 14. Mal hatte der Neckar-Odenwald-Kreis engagierte Bürger zum Ehrenamtsevent eingeladen, um ihnen für ihren Einsatz für die Gesellschaft zu danken.

Und