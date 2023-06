Eberbach. (by) Es läuft alles wie geplant, freute sich Daniel Todorovic vor dem Training seiner Boxer am Donnerstag. Der Geschäftsführer von O1NE Sport hat es sogar noch geschafft, einen siebten Kampf für den Samstag, 3. Juni, zu organisieren, in dem ein weiterer Mittelgewichtler aus den Top 50 der Welt dabei sein wird.

Seit ein paar Tagen sind die Athleten bereits in Eberbach, um sich zu akklimatisieren. Mittwochnachmittag, 31. Mai, kletterten die Boxer erstmals in den Ring in der Stadthalle, allerdings nur zum kurzen Pratzentraining. Donnerstag, 1. Juni, ist um 9 Uhr noch eine kleine Trainingseinheit für Schnellkraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit geplant. "Um die Sinne zu schärfen", sagt Athletiktrainer Gregor Haslberger.

Anschließend um 14 Uhr findet in der Stadthalle öffentlich das offizielle Wiegen statt. Bis dahin müssen bei den meisten Kämpfern noch drei bis vier Kilo runter, um das Kampfgewicht zu erreichen. Eine Leichtigkeit, sagt Haslberger. Mit Ausdauerläufen, Sauna und schwitzen unter Wärmedecken purzeln die Pfunde nur so, die am Kampftag wieder drauf sein dürfen.

Am Samstag, 3. Juni, beginnt die große Boxnacht um 18 Uhr, der erste Kampf um 19 Uhr. "Es wird eine tolle Veranstaltung", ist Todorovic überzeugt. Immerhin sind vier der von ihm betreuten Boxer in ihrer Klasse unter den Top 50 der Welt, Artur Mann unter den Top 20. "Eberbach nimmt uns gut an, hier wird absoluter Spitzensport geboten." 70 Karten gibt es noch für die Veranstaltung zum fünfjährigen Jubiläum der Sportmanagementagentur.