Von Moritz Bayer

Eberbach/Sinsheim. Beim Bäcker gibt es jeden Tag frische Brötchen. Nicht alles, was täglich in der Frühe gebacken wird, findet seinen Weg zu Kunden. Von diesem Umstand profitiert in Eberbach auch die AWO. Denn Walter Frick und Sohn Jörg haben sich für ihre Stadtbäckerei Frick eine Lösung ausgedacht, dass nichts weggeschmissen werden muss. Seit fünf Jahren kommt das nicht verkaufte Backwerk Bedürftige zugute.

15 Filialen unterhalten die Fricks in Sinsheim, Heilbronn, Bad Rappenau, Mauer, Kleingemünd, Beerfelden, Bad Wimpfen, Bammental und Eberbach. Entsprechend viel wird in der Produktion in Sinsheim gebacken. Dort arbeiten 25 Menschen. Zu den Aufgaben von Produktionsleiter Ralf Rohner zählen neben dieser Koordinierung aber auch drei tägliche Touren. Die führen ihn nach Sinsheim, Heilbronn und Eberbach.

Beim Abklappern der Zweigstellen holt er dann mit seinem Team und vier Autos die nicht verkauften Backwaren des Vortags ab.

Die werden in Sinsheim vorsortiert und nach Eberbach gefahren. Dort freut sich die AWO-Zweigstelle über die Spenden. Auch in der Stauferstadt wird nochmals sortiert. Die Doppelprüfung ist wichtig, denn belegte Brötchen oder Ähnliches dürfen aus Sicherheitsgründen nicht verkauft werden. Bei potenziellen Krankheitserregern würde die AWO haftbar gemacht werden können.

Um hier also auf der sicheren Seite zu sein, werden nur die reinen Backwaren noch an Bedürftige ausgegeben. Pro Monat kommt man so auf eine vierstellige Summe an Wert der gespendeten Waren.

"Das wäre zu schade zum Wegwerfen, das ist ganz klar. Die Zusammenarbeit funktioniert hier so gut und reibungslos, das freut einen einfach", weiß Bäckerei-Chef Walter Frick seine Gabe in guten Händen.

Auch die für Menschen nicht mehr essbaren Produkte fliegen nicht weg. Bis zu fünf Bauern kommen sie holen und verwenden die Reste als Tierfutter.

Was in Deutschland dem guten Willen zu verdanken ist, ist in Frankreich sogar Pflicht. Lebensmittel-Verschwendung hingegen steht unter Strafe. Ein mögliches Modell auch hierzulande?