Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eberbach im 1990er-Jahrzehnt. Das bedeutete im Rathaus: Sieben Jahre Horst Schlesinger, drei Jahre Bernhard Martin als Bürgermeister. Schlesinger war beim Start der 1990er-Jahre bereits in seiner dritten Wahlperiode, seit 1973 im Amt. Bereits unter Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer waren negative Entscheidungen für die Stadt getroffen worden. Durch die Kreis- und Gebietsreform: Seit 1973 stand Eberbach nur noch am Rande des neuen Großkreises Rhein-Neckar. Als 1997 Bürgermeister Martin antrat, hatte er erst recht keine strategischen Spielräume mehr.

Am Anfang des neuen Jahrzehnts war Eberbachs Nebenrolle im Landkreis also längst bestimmt: Eine schöne waldreiche Stadt am Neckar und im Odenwald, naturgemäß ohne Weitblick, auf sich konzentriert. Immerhin gab es bedeutende Arbeitgeber, darunter der weltmarktführende Kapselhersteller R.P. Scherer, die DGF Stoess, die international aufgestellte Maschinenfabrik Oskar Dilo, den Marktführer Siebeck Verpackungen, die Neckar Drahtwerke, Prof. Krauth Apparatebau, die Dr. Ritsert Pharma GmbH sowie die mittelständische Rennbootswerft Empacher.

Das neue Rathaus wurde 1991 eingeweiht. Repro: rho

In den 1990er-Jahren war ein strukturelles Wachstum Eberbachs nicht mehr möglich. Die Topografie bot keine Erweiterungsflächen. Während der Kreisreform hatte Eberbach darauf verzichtet, als es seine ehemaligen kurpfälzischen Zent-Gemeinden im Hohen Odenwald nicht als Stadtteile haben wollte und sich gegen den neuen (Neckar-)Odenwaldkreis entschied.

Es kam immer mehr zu einer Verlagerung von Einkaufsgelegenheiten aus dem städtischen Kernbereich in die neuen Gewerbegebiete. Gewerbegewinne gingen zunehmend an überregionale Discounter und Handelsketten. Die Kunden zogen von den lokalen Familienbetrieben ab. Im November 1997 eröffnete ein Baumarkt am Neuen Weg.

Seit 1956 war Eberbach eine Kurstadt mit dem zeitweisen amtlichen Prädikat "Luftkurort mit Heil-Quellenkurbetrieb". Es gab ein Kurmittelhaus in der Kellereistraße sowie zahlreiche private Unterkünfte. Ein Mineralbad kostete 17,25 D-Mark. Die Hotellerie umfasste noch alle großen Häuser: Karpfen, Krone-Post, Kettenboot und seit 1979 Altes Badhaus. Pro Tag musste 1 D-Mark Kurtaxe gezahlt werden.

Mit der Kur kam kein großes Geld in die Stadt. Anfang 1994 stellte die Kurverwaltung Eberbach GmbH ihr eigenes Angebot ein. Und in Schlesingers letztem Bürgermeister-Jahr 1996 gab der Gemeinderat das Kurbad-Prädikat zurück. Aus dem Kurhaus wurde wieder die Stadthalle.

Schlesingers letzte Amtszeit war von Streitigkeiten im Ratsgremium geprägt. Man fetzte sich um die Bewertung des Stadt- und Verbundarchivs. Schlesinger wollte eine Verlängerung der Luisenstraße als zweite Neckarbrücke für Fußgänger und Rettungsdienste; der Gemeinderat entschied sich jedoch für das Fährboot "Frischling". Trotz allem wurde "Horsti" Schlesinger verdientermaßen Ehrenbürger.

Zum Jahresstart 1997 wurde Bernhard Martin (CDU) Bürgermeister. Der Jurist und persönliche Referent des damaligen baden-württembergischen Landwirtschaftsministers Gerhard Weiser war im zweiten Wahlgang gewählt worden. Sein Vorgänger Schlesinger hatte auf eine vierte Kandidatur verzichtet.

Martin übernahm das neue Rathaus am Leopoldsplatz, das 1991 von seinem Vorgänger eingeweiht worden war. Das Verwaltungsgebäude sollte die neue Stadtmitte beim Leopoldsplatz bilden, seit 1982 mit einem Brunnen und den Wappen aller Eberbacher Ortsteile. Ein kollegiales Gesprächsangebot zur Amtsübergabe lehnte der neue Bürgermeister jedoch ab.

Bernhard Martin schlug anfangs das Wohlwollen des Gemeinderates entgegen. Einige Entscheidungen, die das Ratsgremium Horst Schlesinger noch verweigert hatte, bekam Martin gleich in der ersten Sitzungsrunde durch. Unter Martin wurde 1997 im Rathaus ein durchgehend geöffnetes Bürgerbüro eingerichtet. 250 Bürger fanden sich im gleichen Jahr zur Erarbeitung einer Stadtkonzeption zusammen, die bis heute nicht umgesetzt ist.

Im November 1990 wurde ein Umweltbeauftragter im Rathaus eingesetzt. Der Eberbacher Schlachthof schloss als städtische Einrichtung im Dezember 1992 und wurde 1995 von örtlichen Metzgern übernommen. Weihnachten 1993 verursachte ein großes Hochwasser Millionenschäden, die noch durch die damalige Badische Gebäudeversicherung gedeckt waren. Das Arboretum wurde 1994 eröffnet.

Der grausame Mord an der 35jährigen Boutiquenbesitzerin Angelika Bertsch im November 1995 entsetzte die Bevölkerung. Die Täter konnten dank akribischer Ermittlungen der damals noch bestehenden Eberbacher Kriminalpolizei gefasst und 1997 zu Höchststrafen verurteilt werden.

Im Laufe der 1990er Jahre variierte die Einwohnerzahl von Eberbach um etwa 15.600 Personen. Die Sitzverteilung im Gemeinderat lautete zuletzt auf CDU acht, SPD sieben, Freie Wähler fünf und AGL zwei Sitze.

Im gesamten Jahrzehnt dominierte die Eberbacher Skiläuferin Katja Seizinger mit drei Olympia-Goldmedaillen, 36 Weltcupsiegen, einer Weltmeisterschaft und zwei Gesamtweltcups.

Zwei Wochen vor Ende des Jahrzehnts wurde dann am 16. Dezember 1999 die Landesstraße 2311 (L 2311) als Umgehungsstraße feierlich dem Verkehr übergeben. Die Spannungen rund um Alt-Bürgermeister und Gemeinderat hatten sich da – und noch für Jahrzehnte – nicht gelegt. Ehrenbürger Horst Schlesinger wurde zur Einweihung nicht eingeladen. Dabei hatte gerade er jahrzehntelang so sehr für die Umgehung an der Itter gekämpft.