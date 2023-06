Bei diesem ersten Treffen gab es tatsächlich schon einige konkrete Projekte, die in Planung sind: Die Mobilitätsgruppe plant beispielsweise schon Anfang Juli einen "Parking-Day" zu organisieren. Dafür sollen zwei Parkplätze in der Altstadt an einem Samstag gesperrt werden, auf denen sich der Einzelhandel präsentieren kann. "Wir führen gerade Gespräche mit der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) um das Vorhaben zu konkretisieren", heißt es aus der Arbeitsgruppe. "Wir haben schon darüber gesprochen, halten aber nicht all zu viel von dieser Aktion", heißt es dazu auf Anfrage von Seiten der EWG. "Gerade die Geschäfte in der Bahnhofstraße leben von Frequenz – Auto parken, schnell in den Laden und dann wieder weg". Seitens der Mobilitätsgruppe ist der Aktionstag allerdings in Planung und soll bald schon stattfinden.

Eberbach. Die Klimamesse liegt bald zwei Monate zurück. Nun stellt sich die Frage, was sich bisher getan hat. Im Rahmen der Messe fand auch eine Klimawerkstatt statt, aus der sechs Arbeitsgruppen hervorgegangen sind: Kommunikation, Energie, Mobilität, Ernährung und Abfallvermeidung, Gebäude sowie Flächen.

Diese Woche trafen sich siebzehn Mitglieder der verschiedenen Arbeitsgruppen im Coworking-Space "Freiräume", um sich gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Kommunikationsgruppe hatte sich an der Klimawerkstatt zum Ziel gesetzt, die anderen Arbeitsgruppen in regelmäßigen Abständen zusammen zu bringen und zu vernetzen. Das Bürgerengagement solle weiter gefördert und in Form von Arbeitsgruppen und Initiativen vorangetrieben werden.

Klimaschutzmanager der Stadt Anton Fleischmann war beim Zusammentreffen ebenfalls anwesend. "Nachdem die Stadt ungefähr 15.000 Euro in die Klimamesse investiert hat, muss es nun weitergehen", steigt Fleischmann in die Sitzung ein. Es wäre schön, wenn die Arbeitsgruppen am Leben erhalten würden. Bei regelmäßigen Treffen sollen die Gruppen über die aktuelle Lage, ihre Fortschritte oder Hindernisse berichten.

Bei diesem ersten Treffen gab es tatsächlich schon einige konkrete Projekte, die in Planung sind: Die Mobilitätsgruppe plant beispielsweise schon Anfang Juli einen "Parking-Day" zu organisieren. Dafür sollen zwei Parkplätze in der Altstadt an einem Samstag gesperrt werden, auf denen sich der Einzelhandel präsentieren kann. "Wir führen gerade Gespräche mit der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) um das Vorhaben zu konkretisieren", heißt es aus der Arbeitsgruppe. "Wir haben schon darüber gesprochen, halten aber nicht all zu viel von dieser Aktion", heißt es dazu auf Anfrage von Seiten der EWG. "Gerade die Geschäfte in der Bahnhofstraße leben von Frequenz – Auto parken, schnell in den Laden und dann wieder weg". Seitens der Mobilitätsgruppe ist der Aktionstag allerdings in Planung und soll bald schon stattfinden.

Auch die Arbeitsgruppe Energie konkretisiert ihre Ziele. "Im Sommer soll eine öffentliche Veranstaltung stattfinden, in der wir unser ausgearbeitetes Konzept zu erneuerbaren Energien vorstellen", berichtet Herbert Rabl, Sprecher der Arbeitsgruppe. "Es geht vor allem darum, gegenüber Bürgern und Stadt Empfehlungen aussprechen zu können, um unser Klimaziel zu erreichen." Ein weiteres mögliches Projekt: Eine Klimauhr am Rathaus oder an den Schulen, die in Echtzeit anzeigt, wann das verbleibende CO2-Budget aufgebraucht ist.

Die Gruppe für Ernährung, Konsum und Abfallwirtschaft beschäftigt sich mit zwei Projekten. So soll es für die Eberbacherinnen und Eberbacher ein Abo-Angebot für eine regionale "Biokiste" geben. Zum anderen plant die Gruppe einen Raum zu schaffen, der zum Beispiel Foodsharing ermöglicht oder in dem ein Repaircafé stattfinden kann. "Wir arbeiten gerade daran, einen Anbieter für die "Biokiste" zu finden", berichtet die Gruppe. Es müsse aber erst einmal erörtert werden, wer Interesse habe an solch einem Abonnement.

Die Arbeitsgruppe Gebäude hat sich bis dato am häufigsten intern getroffen. Ihr Ziel ist es durch Begehungen von Häusern verschiedene Technologien kennenzulernen. Mit ihrer Expertise wollen die Mitglieder ein Beratungsangebot schaffen, von dem Bürgerinnen und Bürger profitieren können.

Zuletzt berichtete die Arbeitsgruppe Flächen über ihr Vorhaben den Bahnhofsplatz in Punkten Begrünung, Wasser und Artenvielfalt zu analysieren. Von dort aus würde sie sich nach und nach weiteren Plätzen zuwenden. Außerdem solle ein aktuelles Baumkataster für die Innenstadt erstellt werden. Eine weitere Idee ist die Übernahme von Baumpatenschaften durch die Bürger.