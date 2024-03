Von Peter Bayer

Eberbach. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 steigt der Bedarf an qualifiziertem Personal für die Betreuung. Es gilt, dem Fachkräftemangel rechtzeitig entgegenzuwirken.

Die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd (VHS) bietet den kommunalen Einrichtungen sowie freien Trägern daher eine modulare Qualifizierung für die Betreuungskräfte an Grundschulen an. Deren Leiterin Melanie Potoski stellte das Konzept gestern Vertreterinnen der Randzeitbetreuung und der Stadt vor.

Ziel ist es, für die Kommunen in der Region ein gut qualifiziertes Personal aufzubauen und ein Netzwerk zu schaffen. "Wir wollen die Schulkindbetreuungskräfte darin unterstützen, ihre professionelle pädagogische Kompetenz zu stärken und auszubauen, um so die Kinder professionell zu fördern und zu begleiten", erläutert Potoski.

Während im Schülerhort der Dr.-Weiß-Grundschule für die 37 Betreuungsplätze nur Fachpersonal im Einsatz ist, sieht es bei der Randzeitbetreuung etwas anders aus. Laut Robin Uhrig, dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Stadt, sind für die Betreuung der 130 Kinder in der Dr.-Weiß-Schule derzeit sechs "Quereinsteiger" mit Arbeitsverträgen im Einsatz. In der Randzeitbetreuung der Steige-Grundschule – derzeit 100 Kinder – betrifft dies eine Person. Deren Qualifizierung sei wichtig. Die Stadt übernehme daher auch die Kosten von 550 Euro pro Person. "Wir gehen in Vorleistung und hoffen auf eine nachträgliche Förderung."

Dass es noch keine Vorgaben und Regelungen "von oben" gibt, sieht Bürgermeister Peter Reichert kritisch und befürchtet hier Riesenprobleme auf die Kommunen zukommen: "Wir wissen nicht wie die Finanzierung aussieht und wo wir das Personal herbekommen." Dass die Betreuungskräfte gebraucht werden, sei klar.

Deren Qualifizierung erfolgt durch eine modulare Weiterbildung. Die fünf aufeinander aufbauenden eintägigen Module schließen mit einem Zertifikat ab. Angeboten werden sie während der Schulferien und an Samstagen. Im ersten Modul geht es um die Reflexion der professionellen Rolle: Was muss, kann und will der oder die Betreuende leisten? Weitere Themenbereiche sind "entwicklungspsychologische Grundlagen", "Kommunikation, Beziehung und Konfliktmanagement", "Pädagogisches Handeln" (Kinder stark machen) sowie "altersangemessene Bildung in verschiedenen Kontexten" (Kindern gutes Lernen ermöglichen).

Der erste Termin ist bereits am Samstag, 11. Mai. Pro Modul können zwölf bis 14 Personen teilnehmen, so Potoski. Die Qualifizierung findet jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Neckargemünd statt. Als Zusatzmodul gibt es "Erste Hilfe am Kind".

Als weiteres Problem könnten sich die knappen bzw. fehlenden Räumlichkeiten erweisen. Derzeit sind zwar alle Kinder untergebracht, doch sei jährlich mit einer zehnprozentigen Steigerung der Zahlen zu rechnen, so Uhrig. Er ist aber optimistisch, dass die Stadt auch diese Herausforderung meistert. "Wir sind auf der Suche, haben auch schon viele Ideen." Dabei gilt es zu beachten, dass die Räumlichkeiten schulnah sein müssen.

Info: Beratung und Anmeldung: Melanie Potoski, Telefon 06271/946222, E-Mail potoski@vhs-eb-ng.de.

Jedes Kind hat von der ersten bis zur vierten Klasse in der Grundschule einen Anspruch auf ganztägige Förderung in einer Tageseinrichtung.

Der Rechtsanspruch wird stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeführt, beginnend in Klassenstufe 1.