Eberbach. (alr) Ende September schließt Rewe an der Güterbahnhofstraße für einen Monat seine Türen. Geplant ist ein Umbau der Filiale, der von Samstag, 23. September, bis Dienstag, 24. Oktober dauern wird. In diesem Zeitraum wird die Verkaufsfläche modernisiert.

"Wir möchten als Filiale gerne mit dem Wandel der Zeit gehen", sagt Marktleiter Nico Keßler. Seit ungefähr sechzehn Jahren gibt es den Rewe in Eberbach. Nun sei es an der Zeit, moderner und energieeffizienter zu werden. Geplant worden sei der Umbau vor über einem Jahr. Nun ist es bald soweit und der Markt kann sich in einem neuen Licht präsentieren.

Verändern soll sich vor allem das Angebot und die Räumlichkeiten. "Wir werden mit neuen Regalen ausgestattet, mit denen wir die Verkaufsfläche neu gestalten", so Keßler. Zudem werden Kühlregale mit Glastüren verbaut, die effizienter kühlen und weniger Strom verbrauchen. Bei der Beleuchtung wird außerdem auf energiesparende LED-Lampen gesetzt, heißt es aus der Rewe-Pressestelle.

Zusätzlich sei ein sogenanntes Bake Off, also eine frische Brottheke geplant. Die Marke Rewe wirbt mit seinem regionalen Sortiment – auch das solle in Eberbach erweitert werden, so Keßler. "Wir beziehen zum Beispiel Produkte von einem Metzger aus Gammelsbach." Wurst, Käse sowie regionales Obst und Gemüse bekäme mehr Platz auf der renovierten Verkaufsfläche.

"Das Sortiment soll Jung und Alt ansprechen. Das heißt: neue Trends zusammen mit Klassikern", sagt der Marktleiter. Dabei liege der Fokus darauf, mehr Produkte aufzunehmen. Dies sei durch die neuen Regale machbar. Dabei würden viele der bisherigen Produkte im Sortiment bleiben. Die Verkaufsfläche wird erneuert – das Sortiment wird erweitert, wirbt Keßler für seine Filiale.

Nicht nur kommen neue Regale in den Markt, sondern auch der Verkaufsraum wird umgestaltet. "Geplant sind viel mehr Nischen und Ecken, so Keßler. Dadurch gäbe es mehr Platz für neue Produkte. "Ich freue mich schon darauf, den Markt wieder zu eröffnen und hoffe, unsere Kunden begeistern zu können."

Bei all der Veränderung soll aber eines gleich bleiben: das Personal. "Wir haben eine interne Vereinbarung mit unseren 50 Mitarbeitenden für die Zeit des Umbaus getroffen", sagt der Marktleiter. Gleiches gilt für die Backwarentheke am Eingang.

Zur großen Wiedereröffnung am Dienstag, 24. Oktober konnte Keßler noch nichts Konkretes sagen. "Es ist auf jeden Fall etwas für die Kunden geplant". In der Eröffnungswoche solle es verschiedene Probieraktionen geben, so der Marktleiter weiter. Er selbst und die Mitarbeitenden seien alle sehr gespannt darauf, wie die Filiale bei den Kunden ankommt. "Wir freuen uns auf unsere alten Kunden. Gleichzeitig hoffen wir, auch neue Kunden begrüßen zu dürfen", sagt Keßler.

Bis zum Beginn des Umbaus läuft das Geschäft wie gewohnt. Am Samstag, 23. September schließt die Filiale um 13 Uhr. Von da an müssen Rewe-Kunden vier Wochen lang auf die Filiale in Neckargemünd ausweichen.