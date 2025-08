Von Peter Bayer

Eberbach/Rockenau. Unser kleiner Rehbock "Lumi" beweist seit Mai Treue zum Standort Scheuerberg. Erst am Sonntag wurde er dort wieder gesichtet. Doch Lumi ist nicht der einzige und auch nicht der erste Rehbock, der sich in diesem Jahr in Eberbach und Ortsteilen beim Besuch im Garten fotografieren ließ.

Unser Leser Jörg Hauptmeier aus Rockenau schickte uns Bilder von einem Rehbock und einer Ricke, welche ihm am 25. April frühmorgens einen Besuch im Garten abgestattet haben. Hier blieb es seines Wissens nach allerdings bei einer einmaligen Stippvisite.