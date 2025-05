Eberbach. (red/StvE) Wegen des Eberbacher Frühlings werden von Freitag bis Sonntag, 30. Mai bis 1. Juni, die Haltstellen "Stadthalle" und "Neuer Markt" von den Städtischen Diensten, der Odenwald-Regional-Gesellschaft sowie vom Busverkehr Rhein-Neckar nicht bedient.

Alternativ wird die Haltestelle "Bahnhof" angefahren und für den regionalen Busverkehr (BRN, OREG) steht ab Freitag, 17 Uhr bis einschließlich Sonntag die Ersatzhaltestelle "Itterstraße" zur Verfügung. Die Haltestelle "Neuer Markt" wird durch die "Dr. Weiß-Schule" ersetzt.

Damit die Flohmarktbeschicker am Samstag den Verkehr möglichst wenig beeinträchtigen, werden entlang der B37 zwei Ladezonen eingerichtet: nach der Fußgängerampel beim ehemaligen Hotel "Krone-Post" und auf der Höhe des Spielplatzes am Pulverturm. Diese bestehen am Samstag von 11 bis 13 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr.

Die Stände sollten keinesfalls vor 11 Uhr aufgebaut werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie bittet außerdem darum, den Standplatz sauber zu halten und keine Abfälle zu hinterlassen. Bei Fragen steht die Abteilung Kultur-Tourismus-Stadtinformation per E-Mail an kultur@eberbach.de oder telefonisch unter 06271/87241 zur Verfügung.