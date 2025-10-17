Von Moritz Bayer

Eberbach. Seit 35 Jahren bringt er Fahrgäste über den Neckar oder den Rhein und hat jüngst eine Verwandlung zur Kulturfähre durchlebt: Der beliebte "Frischling" feierte dieses Jahr Geburtstag. Inhaberin Angela Mahmoud wirft einen Blick zurück auf die Zeit, seit sie der Stadt Eberbach das Schiff im August 2023 abgekauft hat, und freut sich auf die kommenden