Nach dem Winterschlaf steht bei der Frischlingsfähre vieles an
Die Fähre leistet seit 35 Jahren ihren Dienst. In Zukunft soll sie als Kulturschiff ein buntes Programm bieten.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Seit 35 Jahren bringt er Fahrgäste über den Neckar oder den Rhein und hat jüngst eine Verwandlung zur Kulturfähre durchlebt: Der beliebte "Frischling" feierte dieses Jahr Geburtstag. Inhaberin Angela Mahmoud wirft einen Blick zurück auf die Zeit, seit sie der Stadt Eberbach das Schiff im August 2023 abgekauft hat, und freut sich auf die kommenden