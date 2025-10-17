Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Eberbach

Nach dem Winterschlaf steht bei der Frischlingsfähre vieles an

Die Fähre leistet seit 35 Jahren ihren Dienst. In Zukunft soll sie als Kulturschiff ein buntes Programm bieten.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Vorm Eberbacher Neckarlauer liegend würde Angela Mahmoud den Frischling gerne noch häufiger sehen wie hier beim Bikeländ-Festival. Foto: privat

Von Moritz Bayer

Eberbach. Seit 35 Jahren bringt er Fahrgäste über den Neckar oder den Rhein und hat jüngst eine Verwandlung zur Kulturfähre durchlebt: Der beliebte "Frischling" feierte dieses Jahr Geburtstag. Inhaberin Angela Mahmoud wirft einen Blick zurück auf die Zeit, seit sie der Stadt Eberbach das Schiff im August 2023 abgekauft hat, und freut sich auf die kommenden

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
