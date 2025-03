Eberbach. (RNZ) Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ab in den Wald” des Kreisforstamts lädt der Eberbacher Förster Hubert Richter zu einer geführten Wanderung im Stadtwald ein. Die Wanderroute führt auf einer Strecke von rund 10 Kilometern mit etwa 300 Höhenmetern am Itterberg hinauf bis zur Von-Göler-Hütte, weiter über das "Rondell” und den Aussichtspunkt an der Bauriedhütte zu ehemaligen Steinbrüchen und zum höchsten Baum im Odenwald. Start und Ziel der Tour sind das Karlstal. Unterwegs gibt es Infos über den Eberbacher Stadtwald, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten wie Quellen, Hütten, Bäume, Landschaft und historische Orte. Gegangen wird überwiegend auf normalen Waldwegen, aber auch auf teilweise schmalen und steinigen Pfaden. Daher sind gutes Schuhwerk und hohe Trittsicherheit erforderlich. Je nach Witterung kann es auch rutschig sein. Die Tour wird ungefähr vier Stunden dauern.

Info: Eberbach, Samstag, 22. März, um 10 Uhr auf dem Wendeplatz an der Schranke im Karlstal. Die Zufahrt zum Wendeplatz mit Auto ist gesperrt. Daher im Bereich des Hohenstaufen-Gymnasiums parken. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. An Verpflegung muss jeder selbst denken.