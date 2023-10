Von Alissa de Robillard

Eberbach. "Wir sind auch Ihr Stadttheater", erklärte Wolf E. Rahlfs zur Eröffnung der Spielzeit 2023/ 24 in der Stadthalle. Er ist seit dieser Saison neuer Intendant der Badischen Landesbühne (BLB). Die Stauferstadt kenne er noch aus seinen Zeiten als Schauspieler, erinnerte sich Rahlfs im Gespräch mit Tobias Soldner, Abteilungsleiter für Kultur, Tourismus und Stadtinformation. Zuletzt war der heutige Intendant 2014 in der Rolle des Mephisto auf der Bühne der Stadthalle zu sehen. Fast auf den Tag genau neun Jahre später kehrt er in einer anderen Funktion zurück in bekannte Gefilde. Für die Zukunft hat sich Rahlfs viel vorgenommen: Zusammen mit der Stadt will Rahlfs durch ein attraktives Programm auch wieder junge Leute ins Theater locken. Es sollen Stücke inszeniert werden, die zum Lehrplan passen – so wie zum Beispiel Woyzeck, der in diesem Jahr Abiturstoff ist. "Die jungen Menschen sollen motiviert werden, den Fernseher auszumachen und ins Theater zu gehen", wünschte sich Soldner.

Langjährige Abonnentinnen der BLB sagten, dass sie sich vom neuen Intendanten "klassische Stücke und keine nackten Männer mehr auf der Bühne erhoffen – was dieses Jahr schon vorgekommen ist". Vom Publikum, das regelmäßig in die Stadthalle komme, werde die Beständigkeit des Ensembles sehr geschätzt, meinte eine Zuschauerin. Sie sei gespannt, was sich mit dem neuen Intendanten ändere und welche Stückauswahl er treffe.

Wolf E. Rahlfs ist der neue Intendant der Badischen Landesbühne. Foto: BLB

Die Spielzeit wurde mit dem Fragmentdrama "Woyzeck" eröffnet – aber nicht in klassischer Manier, sondern als spannungsvolles Musical mit Liedtexten von Tom Waits und Kathleen Brennan und untermusikalischer Leitung von Oliver Taupp. Dies lockte einige Interessierte – darunter auch junge Menschen – in die Stadthalle, in der es vorab einen kleinen Sektempfang gab. Das Interesse an Theater war groß an diesem Abend – auch der Vorverkauf sei laut einer Mitarbeiterin gut gelaufen. "Das Stück Woyzeck ist schon sehr bewusst gewählt", sagte der neue Intendant. Büchners Fragment sei das Scharnier zwischen der Klassik und der Moderne. Der Autor habe andere Figuren erschaffen, neue Milieus aufgezeigt und den gesellschaftskritischen Stoff neu ausgelegt, so Rahlfs. "Das Musical macht den Inhalt zugänglicher als nur das gesprochene Wort", erklärte er.

Bei Sekt, Orangensaft und Wasser hatten die Besucherinnen und Besucher Zeit für die Einführung von Chefdramaturg André Becker in Büchners Werk. Dieses beruht auf einer wahren Geschichte. Zentral ist der öffentliche Diskurs über die Zurechnungsfähigkeit eines psychisch kranken Mannes und die sozialen Schichten, aus denen es kein Entkommen gibt. Ganz bewusst wurde Nadine Pape für die Rolle des Franz Woyzeck gewählt, erzählte Becker. Abgesehen davon, dass sie eine gute Sängerin sei, ist das Ziel, die Darstellung von männlicher Gewalt zu vermeiden – wovon es ohnehin genug gebe. Außerdem falle durch die sogenannte Crossgender-Besetzung die Distanzierung zur Figur Woyzeck leichter.