Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Katzen sind so süß! Sie haben ein weiches Fell, geschmeidige Bewegungen, einen eleganten Gang, und sie können so wohlig, so zufrieden schnurren. Menschen buhlen um ihre Gunst, und wenn diese eigenwilligen Wesen sich streicheln lassen, dann denkt der Mensch gern: Sie mag mich. Glaubt man der Werbung und den eigenen Augen im Freundeskreis,