Von Alissa de Robillard

Eberbach. "Nach einer langen Autofahrt kleben immer weniger Insekten auf der Windschutzscheibe", eröffnet Emely Meister den Vortrag "Forum Bienenweide" im Naturpark-Infozentrum. "Das war früher anders", sagt sie und verweist auf das Artensterben. Gerade im Hinblick auf die verbliebenen 500 Bienenarten ist dies fatal. Es wird eine Kettenreaktion des Aussterbens ausgelöst, die auch die Menschen früher oder später trifft. Darum liefert die diplomierte Biologin Gabriele Baier den interessierten Besuchern eine Anleitung, wie sie ihren eigenen Garten oder Balkon Schritt für Schritt zu einem passenden Lebensraum für die Sechsbeiner verwandeln.

Genau darum wurde das Projekt "Blühender Naturpark" 2018 ins Leben gerufen. Es sollen mehr Wildblumenflächen für Bienen, Schmetterlinge und Co. angelegt werden. Ob Privatpersonen oder Unternehmen, das Naturpark-Zentrum informiert und unterstützt sie bei der Bepflanzung von Bienenweiden. Beteiligt sind alle sieben Naturparke aus Baden-Württemberg.

Die Organisation sei für Interessierte ein "rundum Sorglos-Packet", sagt Baier. Nach der ersten Besichtigung und Beratung – welche eine Bodenuntersuchung und die individuelle Auswahl des Saatguts beinhaltet – würden die Wiesenbesitzer in den ersten zwei Jahren betreut werden.

Die diplomierte Biologin Gabriele Baier klärt über Saatgut und Bodenpflege auf. Bienen sind anspruchsvoll und brauchen verschiedene Wiesen. Wichtig ist nur: heimische Pflanzen und keine exotischen Blumen. Foto: Alissa de Robillard

Mit Hilfe der Experten könne die Wildblumenwiese zum optimalen Lebensraum für die anspruchsvollen Bienen werden. Es würde ermittelt werden, welche Vorbereitung der Boden benötige, wann die Aussaat am besten wäre und wann gemäht werden solle. "Das erste Jahr ist das wichtigste", sagt die Biologin. Außerdem müsse man darauf achten, heimisches Saatgut zu verwenden. Gerade die Bienen seien teilweise auf nur eine Pflanze spezialisiert. Wenn dann eine exotische Blumenwiese gepflanzt würde, sei das zwar optisch schön, erfülle aber nicht den Zweck.

"Bei der Anlage einer Wiese braucht man Geduld und Nerven", betont Baier den wichtigen Faktor Zeit. "Ja, meine Wildblumenwiese hat 20 Jahre gebraucht, bis sie richtig schön und mager war", ruft eine Zuhörerin. Sie ist aus Schönbrunn gekommen, um sich den Vortrag anzuhören und Neues zu erfahren.

Baier sprach nicht nur Empfehlungen zum Saatgut aus, sondern gab auch klare "Arbeitsaufträge" zur Instandhaltung der wilden Wiesenfläche. Die Wiese müsse mindestens einmal im Jahr schonend gemäht werden. Weiter solle die Mahd immer abgetragen werden. Ansonsten bestehe die Gefahr, die Tierchen, die unterhalb der Grashalme leben, zu zerdrücken. "Ganz wichtig ist, dass das Saatgut nur ausgestreut und nicht eingegraben wird", setzt Baier nach. "Genau das war mein Fehler", ruft eine Besucherin, die sich viel von diesem Abend versprochen hat. Sie wollte herauszufinden, was sie immer falsch gemacht hat. Jetzt weiß sie es endlich. Baiers Vortrag ist keine "Einbahnstraße", die fast 20 Zuhörer tauschen sich mit ihr und untereinander rege aus.

"Es kann sich wirklich jeder am Schutz der Tierchen beteiligen", betont Emely Meister vom Naturpark-Zentrum. Im vergangenen Jahr habe es 18 Teilnehmer am Projekt gegeben. Zusammen haben sie eine Fläche von sieben Fußballfeldern in Wildblumenwiesen umgewandelt. Gerade bei großen Flächen, die zur Wildblumenwiese umfunktioniert werden, wird das Naturpark-Zentrum bei der Aussaat von Schulklassen unterstützt. "Durch das Einbeziehen der Kinder schaffen wir schon früh ein Bewusstsein für den Insektenschutz und seine Wichtigkeit", erklärt Meister. Diese Sensibilisierung sei wichtig für die Nachhaltigkeit der Projekte. "Wiesen werden auch der Amazonas Europas genannt", ergänzt Baier. Damit verdeutlicht sie was für eine Artenvielfalt an die bunten Flächen gebunden ist.

Benno Künzig vom Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises nutzt den Informationsabend als Inspiration für das nächste Projekt. Er erzählt, dass neuer Wald gepflanzt wird. Er habe viele Tipps bekommen und Tricks gelernt, um auch den Waldrand ein wenig bunter und bienenfreundlicher zu gestalten. "Nach heute bin ich äußerst motiviert loszulegen", freut sich der Förster.