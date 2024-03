Eberbach. (red) Mehr als 30 Eberbacher Organisationen sind dem Aktionsbündnis "Für Vielfalt und Demokratie - Gegen Hass und Hetze!" beigetreten. Bisher waren die Gruppen einzeln aktiv und haben an Demonstrationen im Odenwald und Rhein-Neckar-Kreis teilgenommen. Nun plant ein Vorbereitungsteam für Samstag, 13. April, direkt in Eberbach eine Demonstration mit anschließender Kundgebung unter dem Motto "Für Vielfalt und Demokratie - Gegen Hass und Hetze!".

Die Demonstration soll um 14 Uhr am Synagogenplatz beginnen und am Leopoldsplatz mit einer Kundgebung enden. Ein Vorbereitungsteam aus Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche, der Initiative Lebendige Demokratie Eberbach, der Freien Wählervereinigung, der SPD und der Alternativen Grünen Liste versuchen ein breites Aktionsbündnis aus möglichst vielen Eberbacher Organisationen, Initiativen, Vereinen, Handel und Gewerbe zu gewinnen, die zur Veranstaltung unter obigem Motto aufrufen.

Zu den bereits 30 beigetretenen Eberbacher Organisationen wurden weitere angefragt. Bei Interesse am Aktionsbündnis "Für Vielfalt und Demokratie – gegen Hass und Hetze!" gibt es Antworten auf Fragen per Mail an EberbachVielfalt2024@web.de.