Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Ein Sextett um den Pianisten und Mannheimer Musikprofessor Rainer Böhm bescherte der JazzMe-Reihe 2023 einen spannenden Auftakt. Das Konzert in der Stadthalle war bestens besucht, geschmackvoll platzierte Tischchen mit je zwei Stühlen schufen ein dem Genre adäquates Ambiente.

Die Musiker hielten sich nicht mit Vorreden auf und begannen gleich nach der Begrüßung durch Kulturamtsleiter Tobias Soldner zu spielen. Transparenz gepaart mit Energie und Expressivität waren der Kern der an den Free Jazz angelehnten Musik, die ihre Emotionalität zu keiner Sekunde verleugnete. Percy Pursglove (Trompete), Domenic Landolf (Tenorsaxofon), Wanja Slavin (Altsaxofon), Arne Huber (Bass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug) bildeten eine musikalische Einheit, die trotz aller Freiheiten, die der Jazz bietet, in der Lage war, lange und intensiv entwickelte Linien in den akustischen Raum zu zaubern. Vereinzelte Ansagen Böhms oder Titel der Stücke traten hinter der Musik selbst zurück. Das meiste war der aktuellen CD der Gruppe, "what if", entnommen.

Dabei waren "moderne" Zutaten, wie Polyrhythmik, Atonalität oder die konsequent lineare Stimmführung für die Zuhörer nicht immer leichte Kost. Dass das Publikum sich am Ende dennoch eine Zugabe erklatschte, spricht vor allem für eines: Qualität!

Böhm konnte die Klaviertöne in schnellen Läufen perlen lassen, Percy Purgslove erreichte bei Trompetensoli schon mal die Höhengrenzen des instrumental Machbaren und Arne Huber schien am Bass das Wort Erschöpfung nicht zu kennen, wenn er diesen im Pressing heißerer Nummern über längere Strecken sprinten ließ. Die beiden Saxofone brachten Sound in die Halle, das Schlagzeug entlockte selbst rhythmisch undefinierten Passagen Power und Drive, so dass die Musik stets zu packen verstand. Von fragiler Zweistimmigkeit bis hin zum Augen und Ohren verwirrenden Tohuwabohu im Tutti wurde die ganze Bandbreite an Kombinationsmöglichkeiten, welche die Besetzung hergab, ausgelotet. Dafür gab es viel Beifall und man erinnerte sich an Soldners Begrüßungsworte: Es ist schon viel zu lange her, dass sie nicht in Eberbach waren.

Sein besonderer Dank ging an die Sparkasse Neckartal-Odenwald und das Land Baden-Württemberg, deren Zuschüsse die Reihe überhaupt erst finanzierbar machen, sowie an das Kulturlabor Eberbach, mit dem JazzMe harmonisch kooperiert, und das den Getränkeverkauf übernahm.