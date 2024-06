Eberbach. (RNZ) Nur noch alle zwei Jahre, das nächste Mal 2025, soll der "Lebendige Neckar" stattfinden, die beliebte Sommerveranstaltungsreihe, an der sich zahlreiche Gemeinden entlang des Flusses beteiligen. Doch Eberbach kocht sein eigenes Neckarwassersüppchen und richtet das Fest auch weiterhin jährlich aus. So wird diese Wochenende am Neckarlauer wieder groß gefeiert – mit Livemusik, Strandfeeling und der baden-württembergischen Landesmeisterschaft im Stand-Up-Paddeln.

Am Samstagvormittag um 10 Uhr werden die Paddelmeisterschaften eröffnet. Am Sonntag werden die Wettkämpfe unter anderem mit einem Jugendkurzstreckenrennen fortgesetzt. Wer sich selbst daran ausprobieren mag, auf einem Brett oder in einem Boot auf dem Fluss zu fahren, kann sich samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr unter Anleitung des Kanuclubs mit einem Kanu, Kajak oder Paddle-Board aufs Wasser wagen. Am Sonntag wird zudem ein Spaßrennen für alle ausgerichtet. Anmelden kann man sich online auf www.kanuclub-eberbach.de.

Neben dem Spaß auf dem Wasser gibt es auch Unterhaltung für Augen und Ohren: Samstags um 14 Uhr spielt die Band Get Back auf der Neckarlauer-Bühne. Von 20 Uhr an unterhält die SF. Band Schwarzach die Besucher. Von 22 Uhr an wird der Fluss im Farbenspiel bunter Lichter leuchten. Am Sonntag stehen von 11 Uhr an die Eberbach Ol’ Stars auf der Bühne, danach sorgen Brassanova für Stimmung.

An beiden Tagen können Kinder in einem Kinderkarussell und einer Piratenschiff-Hüpfburg Spaß haben – beides kostenlos. Die etwas Älteren können sich in Liegestühlen am Neckarstrand mit Erfrischungen von der Cocktailbar entspannen.

Info: Eberbach, Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, Neckarlauer. Eintritt frei.