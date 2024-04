Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die 1970er Jahre in Eberbach: Jahre der Zufriedenheit, der guten Stimmung. Die gesamtpolitische Lage war stabil. Das Jahrzehnt stand voll im Zeichen von Eberbach als "Luftkurort mit Heilquellen-Kurbetrieb". Der Einzelhandel in der Stadt florierte, von Textil-Goebes am Neuen Markt bis zum Kaufhaus Franz Koch in der Bahnhofstraße. Die