Mosbach. (RNZ) Ob Orangenminze, Zitronenmelisse, Thymian oder Rosmarin: Der Kräutermarkt in der Mosbacher Altstadt bietet am Sonntag ein vielfältiges Angebot an frischen Kräuterpflanzen, Düften und Aromen.

Wer sich im heimischen Garten oder auf der Fensterbank ein kleines Kräuterparadies einrichten möchte, bekommt von fachkundigen Ausstellern Tipps. Auf dem Markt- und Kirchplatz erweitern etliche Stände das Sortiment mit Stauden, Blumen, Gewürzen, Honig, Likören, Öl und Essig, aber auch mit Dekorativem und Schmückendem für Haus und Garten.

Kinder können von 10 Uhr an mit Amelie Silberzahn Blumen aus Pfeifenputzerdraht und Wolle basteln oder sich bei Silke Rosenbaum schminken lassen. Um 10.30 Uhr findet in der Stiftskirche die Musik zur Marktzeit statt. Um 12 Uhr rockt die Mosbacher Kultband "Die Bautzys" auf dem Kirchplatz.

Um 11 Uhr bietet eine Stadtführung die Gelegenheit, die Straßen und Gässchen der historischen Altstadt zu erkunden. Start der Führung ist bei der Tourist Information am Marktplatz. Am Château-Thierry-Platz vor der Volksbank startet um 13 Uhr die Themenführung "Mosbach vor 50 Jahren und heute". Für beide Führungen wird eine Teilnahmegebühr erhoben, bei der Themenführung ist eine Anmeldung bei der Tourist Information erforderlich. Anmeldung und weitere Infos zum Kräutermarkt online auf www.mosbach.de .

Info: Mosbach, Sonntag, 5. August, 9 bis 16 Uhr, Innenstadt.