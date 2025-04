Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Mit der neuen Datingshow "Power of Love" will der Fernsehsender Sport1 ein breites Publikum ansprechen. Und die Mosbacherin Selina Öffler soll dabei helfen. In der ersten Folge der Kuppelshow wurde die 23-Jährige direkt als erste Kandidatin vorgestellt. Auf der Suche nach dem "perfekten Match" müssen sich in dem Format acht Frauen und ebenso viele Männer Herausforderungen rund um Liebe, Attraktivität und Anziehungskraft stellen – der Sender schreibt von einem "ultimativen sozialen Experiment, in dem nicht nur Romantik, sondern auch Taktik zählt". Das Ziel: die echte Liebe zu finden und am Ende einen "großen Preis" zu gewinnen. Nach der ersten Woche auf Sendung hat die RNZ Selina Öffler vier Fragen gestellt:

Frau Öffler, warum machen Sie mit als Kandidatin bei "Power of Love"? Gibt’s in Mosbach, im Landkreis keine Traummänner?

Ich bin überzeugt, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis viele tolle Männer gibt! Allerdings nehme ich an "Power of Love" teil, weil ich an die große Kraft, das Drama und die Leidenschaft in der Liebe glaube. Diese Show bietet die einmalige Gelegenheit, viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Im Alltag geht oft viel verloren, während hier alles auf 100 Prozent intensiviert ist. Genau diese Dynamik reizt mich. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit und freue mich darauf, alles zu erleben, was noch kommt.

Wie haben Sie es geschafft, in die Show zu kommen?

Ich habe die Show online entdeckt und sofort gespürt, dass sie genau das Richtige für mich ist. Da ich sehr entschlossen bin, habe ich nicht lange gezögert und mich direkt beworben. Ohne große Erwartung habe ich dann abgewartet und natürlich gehofft, im weiteren Bewerbungsprozess berücksichtigt zu werden. Das Casting war intensiv und bestand aus mehreren Gesprächen mit dem Produktionsteam. Es ist wichtig, sich vollkommen zu öffnen und ehrlich zu sein. Ich bin jemand, der seine Meinung klar äußert, und vielleicht war genau das der Grund, warum ich ausgewählt wurde. Als die Zusage kam, wurde mir bewusst: Jetzt wird es ernst! Ich muss jedoch gestehen, dass es mir bis zu dem Moment, in dem ich im Flugzeug saß, noch schwerfiel, zu realisieren, dass das Ganze wirklich passiert.

Haben Sie in der ersten Woche von "Power of Love" schon jemanden kennengelernt, der Ihren Vorstellungen entspricht? Bahnt sich etwas an? Welche Hoffnungen haben Sie?

Es gibt definitiv einige interessante Kandidaten mit spannenden Persönlichkeiten. Für mich ist es wichtig, dass diese magische Anziehungskraft vorhanden ist und ich mit meinem Herzen zu 100 Prozent dabei bin. Ich habe bereits vielversprechende Gespräche geführt, aber ob daraus wirklich eine tiefgründige Verbindung entsteht, wird sich noch zeigen. Eines ist jedoch klar: Ich bin nicht hier, um Kompromisse einzugehen. Ich möchte jemanden finden, der mich wirklich beeindruckt. Falls das nicht passiert, werde ich das auch offen ansprechen.

Was war für Sie bisher der spannendste oder aufregendste Moment in der Show? Und welcher war der emotionalste oder schwierigste?

Jeder Tag bringt neue spannende Momente mit sich. Besonders aufregend fand ich meinen Einzug, da ich die erste Kandidatin war, die ins Haus durfte. Es war ein unglaubliches Gefühl, als alle Blicke auf mich gerichtet waren und ich noch nicht genau wusste, was mich erwartet. Ich denke, ich spreche im Namen aller Kandidaten, wenn ich sage, dass es mit jedem Tag emotionaler wird. Wir wachsen immer mehr als Team zusammen, lernen uns besser kennen, und die Beziehungen intensivieren sich. Dadurch werden die Gespräche tiefgründiger als zu Beginn. Genau das macht die Show aus: ein einziges Feuerwerk der Gefühle. Ich bin gespannt, was noch kommt und wohin mich meine Reise im "Power of Love"-Haus führen wird.

Info: "Power of Love" ist montags bis freitags ab 15 Uhr auf Sport1 zu sehen. Alle Folgen gibt es außerdem online unter www.show1.tv im Livestream und jederzeit abrufbar.