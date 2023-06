Buchen. (pm) Laufen für den guten Zweck heißt es am Freitag, 23. Juni, beim 4. Nepallauf in der Buchener Altstadt, der unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Roland Burger stattfindet. Die dabei erzielten Spenden werden für die Förderung der mittlerweile sieben Projektschulen in Nepal verwendet. Die Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule möchte andere Menschen dazu bewegen, gemeinsam für einen guten Zweck zu laufen, um die Menschen in Nepal zu unterstützen.

Bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich die Begeisterung für das Projekt in Form von hunderten teilnehmenden Läufern. Von 8 bis 20 Uhr haben die Läufer am 23. Juni zwölf Stunden lang die Möglichkeit, die 430 Meter lange Strecke in der historischen Buchener Altstadt zu bewältigen und mit jeder gelaufenen Runde Geld für einen guten Zweck zu spenden. Unterstützt wird dies durch Sponsoren. Mitmachen darf jeder. Egal in welchem Tempo, egal ob jung oder alt. Sowohl erfahrene Profiläufer als auch Omis mit ihren Enkeln sind willkommen, denn jede Runde zählt. Ziel des Nepallaufes ist es nämlich, so viele Sponsorengelder wie möglich zu generieren, um in Nepal die Bildungschancen der Kinder zu verbessern. Das erlaufene Geld fließt direkt nach Nepal.

"Gemeinsam lässt sich einfach mehr erreichen. Wenn man helfen will, ist kein Platz für Ellenbogen" erklären die Geschäftsführerinnen Linda Flores und Lina Bischof. Die Schülerinnen und Schüler wollen ihre Aufmerksamkeit nutzen, um auch andere soziale Projekte zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten. So wird es neben dem Lauf in der bereits schön geschmückten Buchener Altstadt zahlreiche Angebote und Attraktionen von weiteren lokalen Projekten geben. Unter anderem erwarten die Besucher ein nepalesischer Basar, nepalesisches sowie traditionelles Essen, Kinderschminken, einen Infostand von Herz statt Hetze, Gedenkkärtchen vom Kinderhospiz Walldürn, Waffeln vom Förderverein Impulse, Kinderschminken, eine Hüpfburg und natürlich einen Getränkestand mit dem eigens von der Schülerfirma produzierten und mittlerweile weit über Buchen hinaus bekannten Nepalkaffee. So soll neben dem Lauf auch die Möglichkeit geboten werden, einen schönen Tag voll interessanter Eindrücke mit der ganzen Familie erleben zu können und dabei auch noch mehr über all die großartigen Projekte unserer Region zu erfahren.

Auch der erfolgreiche Ironman-Teilnehmer Florian Ganz, der in Hettigenbeuern geboren ist und mittlerweile in Weinheim lebt, wird mit am Start sein. Er hat sich bereits zwei Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert und erreichte vor wenigen Wochen beim Ironman in Tulsa (USA) den ...