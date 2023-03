Gruppenfoto zur Eröffnung des Gesundheitsforums am Samstag in der Stadthalle: (v. l.) Beigeordneter Benjamin Laber, MdB Nina Warken, Burkhard und Diana Scheuermann, Landrat Dr. Achim Brötel sowie Dr. med. Rüdiger Mahler (Neckar-Odenwald-Kliniken).

Landrat Dr. Achim Brötel fungierte als Schirmherr. Lobend konstatierte er, dass die ursprüngliche Idee "mit immer neuen Impulsen und Themen stetig aktuell gehalten wird". Gleichzeitig verstehe sich das Gesundheitsforum als Weckruf für die Gesellschaft: "Viele kümmern sich zu wenig um ihre Gesundheit und deren Erhaltung", betonte Brötel. Vor dem Rundgang sprach noch Buchens Beigeordneter Benjamin Laber: "Gesundheit und Vitalität betreffen alle Altersklassen", merkte er an. Es liege an jedem selbst, den eigenen Status quo möglichst lange zu erhalten: "Hierfür schafft das Gesundheitsforum präventive Anreize", führte Laber aus und lobte das Konzept des Forums. Auf kurzen, unkomplizierten Wegen würden sinnvolle Hinweise von hohem persönlichem Nutzen erteilt.

Das erste Grußwort hielt Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU). Gute Gesundheit sei mindestens ebenso wichtig und erhaltenswert wie das Buchener Gesundheitsforum, das ein "starkes Angebot im ländlichen Raum" darstelle. Es beweise, dass gute Vernetzung und Zusammenarbeit zum Nutzen der Bürger auch fernab großer Metropolen möglich seien. Ein so gutes Angebot erfordere aber ebenso stetiges Zusammenwirken, wobei man dank Plattformen wie dem Gesundheitsforum auf dem richtigen Weg sei. Damit sei jedoch nur die halbe Miete geleistet: "Es liegt an der Politik, den passenden Rahmen für ein solides Gesundheitswesen zu schaffen", betonte Nina Warken.

Das elfte Gesundheitsforum in der Buchener Stadthalle zog am Samstag ein großes Publikum an. An den Ständen gab es eine Fülle an Informationen. Fotos: Adrian Brosch

Schon am Morgen hatten sich viele Interessierte in der Stadthalle eingefunden, was Burkhard und Diana Scheuermann freute. Sie begrüßten das Publikum auch im Namen der erkrankten Mitorganisatorin Dr. Christina Steinbach und dankten allen Beteiligten: "Ohne Aussteller und Besucher – ganz gleich, ob seit Jahren treu oder neu im Boot – wäre eine solche Veranstaltung nicht zu realisieren!", bemerkten sie.

Buchen. (adb) Zum elften Mal fand am Samstag das Buchener Gesundheitsforum statt. Nach zweijähriger "Zwangspause" entdeckten die zahlreichen Besucher die altbewährte Mixtur aus Verbrauchermesse und Informationsplattform auf ein Neues – profunde und packende Vorträge, eine Vielzahl interessanter Stände und spannende Vorführungen sorgten für einen erneuten Publikumserfolg.

Im Verlauf des Tages kam auch Landtagsabgeordneter Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, nach Buchen. Er dankte für die ansprechende Gestaltung des Tages in Verbindung mit dem breiten Angebot der Aussteller.

Wie in den Vorjahren bestand das Rahmenprogramm aus Vorträgen. Nachdem Hörakustikermeister, Audiotherapeut und Pädakustiker Marc Donner unter dem Titel "Der Meilenstein in der Hörakustik" über die erleichternde Direktübertragung von Fernsehen, Tablet-PC, Handy und Telefon ("Streaming") informierte, vermittelte Physiotherapeut und Osteopath Burkhard Scheuermann größeren Spaß an Bewegung im Alltag: "Aktiv bewegt – die Pause für jede Gelegenheit" hieß sein Vortrag, in dem er zu kleinen "bewegten Auszeiten" zwischendurch ermunterte – mit einfachen wie effektiven Übungen.

Julia Pittner (akademische Sprachtherapeutin) rückte die Sprache in den Vordergrund: Mit ihren Ausführungen griff sie Möglichkeiten auf, mit denen Eltern die Sprachentwicklung ihrer Sprösslinge fördern können.

Nach der Kaffeepause – für die Bewirtung war in ausgezeichneter Manier das "Prinz Carl"-Team verantwortlich – referierte Kirsten Häfner als Fachärztin für Innere Medizin über "akuten Brustschmerz vom Herzinfarkt zur Depression". Abgerundet wurde das Programm durch ein Novum: Erstmals fand eine Diskussion statt, die unter dem Motto "Ich bekomm’ den Job" als Gesundheits-Jobbörse konzipiert war. Ärzte, Krankenschwestern, Pflegekräfte und weitere im Gesundheitswesen Beschäftigte informierten aus erster Hand über Ausbildungsperspektiven. Traditionell gut besucht waren auch die Stände, zu denen eine Vorführung des Schulsanitätsdiensts des Burghardt-Gymnasiums Buchen zählte: Die Schüler verdeutlichten die Reanimation eines Menschen nach einem Kreislaufstillstand.

Viel zu entdecken gab es fernerhin etwa beim TSV Buchen 1863 sowie am Stand der Bio-Region Neckar-Odenwald: Ruth Weniger hatte eine Auswahl regionaler, hochwertiger Lebensmittel vorgestellt. "Lokal produzierte Lebensmittel sind vielleicht etwas teurer, dafür aber gesund, wertvoll und nachhaltig", erklärte sie und freute sich – wie die anderen Aussteller und die Organisatoren – über den guten Zuspruch.