Buchen. (pm) In Irland sagt man, dass am Ende des Regenbogens ein Schatz zu finden sei, der dort von kleinen, gutmütigen Kobolden versteckt ist. In Buchen muss man gar nicht bis zum Ende des Regenbogens laufen, denn hier befindet sich der Schatz gleich "unterm Regenbogen", nämlich auf dem Adventsmarkt der evangelischen Kirchengemeinde Buchen mit der Kindertagesstätte "Regenbogen", dem Waldkindergarten "Rothfüchse" und dem Kindergarten "Sonnenschein" Eberstadt.

Einen Schatz aus einer Vielzahl gebotener Attraktionen duften die zahlreichen Besucher aus nah und fern bei diesem vorweihnachtlichen Treiben erleben, wie Kinderschminken, Glitzertattoos, der allseits beliebte "Grabbelsack" mit gespendeten Präsenten von Buchener Geschäften, Stockbrot rösten in einer Jurte sowie ein Fotopoint mit einem geschmückten Weihnachtsschlitten und fast echten Rentieren.

Daneben gab es auch zahlreiche Verkaufsstände vieler Privatpersonen mit selbst genähten, gebauten, gestrickten, gebackenen und getöpferten Produkten, sowie einen Stand mit Schmuckartikeln und eine Gebäckverkostung, zubereitet in besonderen Accessoires für Herd und Backofen. Auf der Freiluft-Bühne wurden im Laufe des Nachmittags mehrere Gesangsdarbietungen präsentiert – vom Singkreis Franziskus Hainstadt, Kindergartenkindern des Familienzentrums und der "Happytones"-Musikgruppe der Lebenshilfe Buchen.

Wer bei diesem ersten Tag mit wahrlich winterlichen Temperaturen länger bei den Aufführungen verweilte, als es seine Kleidung zuließ, der konnte sich bei Waffeln, "Worscht und Weck" und wärmender Suppe, gespendet vom Pflegedienst "Hand in Hand" wieder aufwärmen. Der Umwelt zuliebe konnte dank der Unterstützung des Hussenverleihs Blank auf Wegwerfgeschirr verzichtet werden.