Buchen. (rüb) "Die Bürger sollten rechtzeitig einen Wasservorrat anlegen", hatte Ortsvorsteher Otto Kern in der jüngsten Ortschaftsratssitzung geraten: Wegen der Erneuerung eines technischen Elements der Wasserversorgung auf Hettinger Gemarkung muss am morgigen Dienstag zwischen 8 und 16 Uhr die Wasserversorgung unterbrochen werden.

Betroffen sind der komplette Stadtteil Hettingen, das Baugebiet "Hühnerberg" und der Hasenwald. "Die Anwohner sollen für eine ausreichende Bevorratung an Trinkwasser für die Dauer der Versorgungsunterbrechung sorgen", raten auch die Stadtwerke.

Vor dem Unterbrechen der Wasserversorgung sollten die Bewohner das Wasser in ihrem Haus komplett abdrehen, also das Hauptabsperrventil schließen. Nach Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung könne es zu Aufwirbelungen im Leitungsnetz kommen, heißt es weiter.

Ort des Geschehens

Diese Trübungen seien gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Das Trinkwasser könne nach Wiederherstellung der Wasserversorgung bedenkenlos verwendet werden. "Die Stadtwerke Buchen werden bemüht sein, die Arbeiten so kurz als möglich zu halten und in der angegebenen Zeit auszuführen", heißt es in der Mitteilung weiter.