Küchenchef Jens Jaegle (M.) ließ David Moll, Sascha Stumpf, Diana Hotz-Werstein und Christof Kieser schon einmal in den Topf blicken. Was alles bei der AOK-Kochshow am 25. September in Buchen aufgetischt wird, blieb aber noch ein Geheimnis. Foto: Rüdiger Busch