Scheuermann und Heilig baut in Hainstadt neue Halle

Buchen. (tra) Scheuermann und Heilig wird sich vergrößern und am Standort Hainstadt investieren: Geplant sind eine neue Produktions- und Logistikhalle sowie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am bestehenden Firmengebäude in der Buchener Straße. In die Maßnahmen, die 2024 und 2025 durchgeführt werden sollen, wird das Unternehmen voraussichtlich insgesamt zwischen 7,5 und acht Millionen Euro

