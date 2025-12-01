Buchen. (rüb) So mancher Buchener, der in der Nacht von Freitag auf Samstag wach wurde – oder zu dieser Zeit noch wach war –, musste überrascht feststellen, dass der Strom ausgefallen war. Andere erfuhren von der Störung erst am nächsten Morgen, als blinkende Uhranzeigen am Herd oder an anderen Elektrogeräten auf die ungeplante Stromabschaltung hinwiesen. Ein Doppelerdschluss im Mittelspannungsnetz war laut Angabe der Stadtwerke Buchen dafür verantwortlich, dass gegen 2.30 Uhr großflächig der Strom ausfiel. Betroffen waren das Wohngebiet "Nahholz", die Bereiche rund um das Krankenhaus sowie Teile von Hainstadt. Der sofort alarmierte Notdienst der Stadtwerke reagierte schnell und stellte die Stromversorgung gegen 4 Uhr wieder her. Bis die letzten Kunden wieder am Stromnetz waren, dauerte es bis 6.25 Uhr.

Die genaue Ursache der Störung stand am Montagvormittag noch nicht fest. Wahrscheinlich war aber eine defekte Muffe der Auslöser. Ein Erdschluss entsteht, wenn ein elektrischer Leiter unerwünscht mit dem Erdpotential in Kontakt kommt. Von einem Doppelerdschluss spricht man, wenn ein solcher Fehler an zwei verschiedenen Stellen gleichzeitig auftritt.