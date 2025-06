Hettingen. (rüb) "Hettingen ist stolz auf Dich!", sagte Ortsvorsteher Otto Kern am Samstagmorgen um 6.45 Uhr zu Peter Balint, als er den 56-Jährigen zu dessen Deutschland-Tour verabschiedete. Drei Wochen lang fährt der Hobby-Radfahrer durch Deutschland und wird dabei alle Bundesländer und Landeshauptstädte besuchen.

Im Gedenken an seine vor sieben Jahren an einer heimtückischen Krankheit verstorbenen Tochter Luisa sammelt er unter dem Motto "1 Cent pro Kilometer" bei seiner Benefiztour Spenden für drei Projekte, die ihm am Herzen liegen. Der Ortsvorsteher gab Peter Balint im Namen aller Hettinger beste Wünsche mit auf den Weg und überreichte ihm einen Glücksbringer.

Rund zehn Stunden wird Balint jeden Tag auf dem Fahrrad sitzen und so etwa 180 bis 200 Kilometer am Tag absolvieren. Auf seiner insgesamt mehr als 3000 Kilometer langen Rundfahrt sammelt er Spenden für das Spielezimmer der Kinder-Onkologie Heidelberg, den ASB-Wünschewagen, mit dem todkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt werden, und den ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises.

Von Hettingen aus radelte Balint am Samstag Richtung Süden, vorbei an Heilbronn, durch die Landeshauptstadt Stuttgart bis nach Mengen (Landkreis Sigmaringen). 218 Kilometer standen am Samstagabend auf dem Tacho.

Wer spenden möchte, kann in Anlehnung an das Motto am Ende der Tour einen Cent pro Kilometer oder einen Festbetrag überweisen.

Spendenkonto:



Peter Balint

IBAN: DE44 6746 1424 0000 2345 67

Volksbank Franken



Oder per Paypal: PeterBalint@centprokilometer

Info: Wer Peter Balint auf seiner Deutschland-Tour folgen möchte, kann ihm auf Instagram ("1cent-pro-Kilometer") oder auf seinem WhatsApp-Kanal folgen (www.whatsapp.com/channel/0029VbAi27lJENyA8sm2KX0a). Auch die RNZ wird regelmäßig über die Tour berichten