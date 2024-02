Buchen. (adb) Die Region bietet vielversprechende und interessante Berufsperspektiven – und es muss nicht immer das Studium sein: Die Lehrstellenbörse der ÜAB Buchen geizte am Donnerstag nicht mit sinnvollen Tipps und Ratschlägen. 58 Aussteller aller Couleur und rund 400 Besucher sprechen eine deutliche Sprache. Die geräumige Kreissporthalle erwies sich als ideale Plattform.

Früh am Morgen lud Geschäftsführer Stefan Kempf zum Rundgang, in dem er seine Freude über die erneut vergrößerte Zahl der Aussteller kundtat. Gleichzeitig hob er hervor, dass man im Neckar-Odenwald-Kreis an einem Strang ziehe: "Alle Instanzen richten ihren Blick auf das Thema Ausbildung. Man arbeitet miteinander statt gegeneinander, was den ländlichen Raum von der Stadt positiv unterscheidet", konstatierte er.

Das hob auch Hauptamtsleiterin Simone Schölch hervor. "Die ÜAB ist ein Erfolgsmodell", betonte sie und lobte die geleistete Überzeugungsarbeit – sicher habe sie dazu beigetragen, dass zum 1. September 2023 ein Plus von neun Prozent bei den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen im Kreis auszumachen war. Dennoch werde sich der Fachkräftemangel nicht eindämmen lassen – er werde sich durch den demografischen Wandel eher noch verstärken. "Anders als früher müssen sich Firmen um Auszubildende bemühen", merkte sie an. Umso wichtiger seien Formate wie die bestens eingeführte ÜAB-Lehrstellenbörse, auf denen Firmen und Jugendliche sich begegnen und erste Kontakte knüpfen können.

Anerkennende Worte kamen ebenso von Erstem Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih. Er dankte für das hochwertige Angebot, hoffte auf "viele vor Ort abgeschlossene Ausbildungsverträge" und erinnerte an die Partnerschaft des Neckar-Odenwald-Kreises mit der Wirtschaft, zu denen auch die Schulen zählen. Dr. Andreas Hildenbrand als Geschäftsführer des Standorts Mosbach der IHK Rhein-Neckar lobte die kurzen Wege bei der Lehrstellenbörse.

Kreisrätin Amelie Pfeiffer schnitt einen weiteren Aspekt an: Sie bezeichnete eine fundierte Ausbildung als tolle Alternative zum Studium, die "alles andere als eine Einbahnstraße" darstelle. In diesem Zusammenhang sei die Lehrstellenbörse ein wichtiges Medium zur gezielten Vermittlung von Informationen: "Eine fundierte Entscheidung bedingt fundierte Anreize", hob die Grünen-Politikerin hervor.

Stefan Kempf pflichtete ihr bei, um ein weiteres Dilemma anzuschneiden: "Nachdem 20 Jahre lang Abitur und Studium als scheinbares Maß aller Dinge propagiert wurden, muss dieser Irrglaube erst noch abgebaut werden", bemerkte er. So könne der ideale Einstieg in den Ausbildungsmarkt über ein Praktikum oder einen Ferienjob geschehen – und es erging die Ermutigung zu freiwilligen Praktika. "Hier kann man herausfinden, ob ein Beruf zu den eigenen Vorstellungen und Talenten passt oder nicht", so Kempf.

Dr. Andreas Hildenbrand, Dr. Björn-Christian Kleih, Stefan Kempf und Simone Schölch bei der Eröffnung der ÜAB-Lehrstellenbörse. Foto: Adrian Brosch

Wertvolle Schützenhilfe erteilten nicht nur die Betriebe: Hier war von Handwerk und Industrie über die Kfz-Branche bis hin zu Verwaltung alles vertreten, was der Landkreis zu bieten hat. Vor Ort waren auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit und das Netzwerk "SchuleWirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis". Martin Eck und Marie-Theres Gerchen informierten etwa über die bevorstehende landesweite Praktikumswoche, in deren Rahmen Jugendliche ohne großen Aufwand Tagespraktika absolvieren können.

Im Laufe des Vormittags füllte sich die Kreissporthalle immer weiter: Zahlreiche Jugendliche nutzten die Lehrstellenbörse, um sich inspirieren zu lassen – was im persönlichen Gespräch auch im Zeitalter der Digitalisierung der beste Weg ist.

Zufrieden zeigten sich auch die Aussteller. So attestierte Dominik Münch (Agentur für Arbeit) der ÜAB-Lehrstellenbörse den Status "hoher Beliebtheit"; Ute Jäger und Anna-Sophie Hufnagel von der Mosbacher Augusta-Bender-Schule würdigten den niederschwelligen Charakter der Veranstaltung. Der Grund ihres Hierseins war interessant, zumal Schulen nicht die klassische Zielgruppe darstellen: "Pflegeeinrichtungen sind oft so schwach besetzt, dass sie keine Kapazitäten für Lehrstellenbörsen haben. So machen wir auf Pflegeberufe aufmerksam – denn das Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung!", erklärten sie.