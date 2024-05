Buchen. (rüb) "Wer bringt das Herz von Buchen zum Schlagen?" Unter dieser Überschrift hat die Eigentümerfamilie Eichhorn einen Aufruf gestartet: Gesucht werden Ideen für die künftige Nutzung des Erdgeschosses des früheren Modegeschäfts in der Marktstraße. Ein Café, ein Bistro oder eine Begegnungsstätte: "Wir sind offen für viele Ideen", betont Kevin Eichhorn.

Eine Umfrage zu einem Café in der Marktstraße? Viele RNZ-Leser werden sich noch gut an die zur Fastnacht gestartete Aktion der Handballkrachkapelle zur Wiederbelebung des "Riesen" erinnern. Auch wenn die Umfrage als närrischer Spaß ausgelegt war, hatte sie doch einen ernsthaften Hintergrund. Der Wunsch nach einem Café in der Innenstadt wurde damals von vielen Buchenern bekräftigt – ebenso wie seit knapp einem Jahr in der täglichen RNZ-Rubrik "Wir sind Buchen".

Vor diesem Hintergrund kann sich Familie Eichhorn gut vorstellen, dass das Erdgeschoss des vor knapp eineinhalb Jahren geschlossenen Modegeschäfts künftig eine gastronomische Nutzung erfährt. "Beim Ausräumen des Gebäudes haben uns viele Buchener angesprochen und den Wunsch nach einem Café oder einer Begegnungsstätte geäußert", berichtet Kevin Eichhorn.

Deshalb hat die Familie eine Online-Umfrage gestartet: Wer teilnehmen möchte, scannt mit seinem Smartphone einfach den nebenstehenden QR-Code ein. "Wir werden versuchen, die Wünsche der Bürger bei der weiteren Planung zu berücksichtigen", verdeutlicht Kevin Eichhorn. Daneben können sich aber auch potenzielle Pächter bzw. Betreiber oder Mitarbeiter melden.

Mit einer Nutzfläche von rund 100 Quadratmetern und der Möglichkeit zur Außenbewirtschaftung direkt im Herzen der Stadt – und in unmittelbarer Nachbarschaft zum früheren Café "Riesen" – hat die Idee auf jeden Fall Potenzial.