Buchen. (bd) Die Einladung zur Nominierungsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen im Joseph-Martin-Kraus-Saal war Mitte Oktober noch zu "Ampel-Zeiten" versandt worden und sollte die Bundestagswahl im September nächsten Jahres in Angriff nehmen.

Nun treten die Grünen kurzfristig zum Winter-Wahlkampf an. Und das mit dem Buchener Kommunalpolitiker und Kirchenmusiker Horst Berger als Direktkandidat.

Andreas Klaffke (Co-Kreisvorsitzender Neckar-Odenwald) sagte, dass der bevorstehende Wahlkampf sowohl Schwierigkeiten wie auch Chancen mit sich bringe. Manchmal stehe man sich dabei auch selbst im Wege, "weil wir es selbst so gewohnt sind, dass Argumente überzeugen".

Dabei habe man vernachlässigt, dass die Menschen "aber in Geschichten und Erzählungen denken". Das habe man zu lange anderen überlassen, die den öffentlichen Diskurs jedoch mit Negativen und Ängsten geflutet hätten. Er sei hoffnungsfroh, dass die Grünen im Wahlkreis eine Person aufbieten könnten, die mit den Menschen der Region zukunftszugewandt, positiv und hoffnungsvoll sprechen könne.

Lange angekündigt war die Bewerbung von Lokalmatador Horst Berger, weitere Bewerbungen blieben aus. Berger hatte sich bereits 2021 als Alternative zur damaligen Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel angeboten und mit über 30 Prozent einen Achtungserfolg erzielt.

Zwischenzeitlich hat Berger, der auch Mitglied im Grünen-Kreisvorstand ist, mit den Buchner Grünen aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis bei der Stadtratswahl im Juni erreicht. Er ist als Stimmenkönig seiner Liste in den Buchener Gemeinderat eingezogen und ist Fraktionsvorsitzender der Grünen.

In der Stadt und im Altkreis Buchen ist der Diplom-Kirchenmusiker jedoch vor allem bekannt als Leiter des Kirchenchors der Pfarrgemeinde St. Oswald, den er 1999 übernahm, sowie als Leiter mehrerer Kinder- und Jugendchöre.

Seine Chöre und er sind Hauptakteure bei großen musikalischen Inszenierungen in der Stadt, wie "The Wall" oder in diesem Jahr dem Oratorium "ADAM". 2019 initiierte er die "Singpause", die inzwischen in allen Grundschulen Buchens angeboten wird.

Der 52-jährige verheiratete Vater von drei Kindern, nach eigenen Worten tief "verwurzelt im christlich-konservativen Bürgertum", trat 2017 in die Öko-Partei ein. In seiner Vorstellungsrede teilte er deren zentrale Aussagen und Ziele nachdrücklich – besonders den für den Klimaschutz notwendigen konsequenten Umbau unserer Energie-, Wärme- und Verkehrssysteme weg von Öl und Gas und für eine Migrationspolitik, die Humanität, Ordnung und Sicherheit sicherstelle.

Auch die Gleichberechtigung der Geschlechter, ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen, um Schöpfung zu bewahren und Zukunft zu ermöglichen sowie der Einsatz für Schwache und Ausgegrenzte seien ihm wichtig. "Damit die Gesellschaft nicht gespalten wird – sondern dass wir zusammen stehen", betonte er.

"Wir setzen uns ein für eine zukunftsfähige Wirtschaft, wir stärken Handwerk, fördern Wissenschaft und Experimentierfreude. Und über allem steht Bildung, Bildung und nochmal Bildung", fasste Berger zusammen.

Die Personal-Entscheidungen des Wiesbadener Parteitags, besonders für Franziska Brantner und Robert Habeck, und die Entwicklung der Partei mit nun 15.000 Neumitgliedern habe seine Motivation noch gesteigert mit Namen und Gesicht um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu werben. Nach der anschließenden Fragerunde erhielt er mit 38 Ja-Stimmen ein 100-prozentiges Votum der wahlberechtigten Mitglieder.

Nun werde er ab Jahresbeginn bis zur Wahl unbezahlten Urlaub nehmen und der angestrebten Aufgabe auch seine geliebten Fastnachtsaktivitäten unterordnen: Die "Kolpingfaschenacht" muss 2025 ohne ihn auskommen.

Danach wurde der Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf gerichtet, denn der Allwetter-Radfahrer Berger hat sein Auto abgeschafft. Er will jedoch im gesamten Wahlkreis von Hüffenhardt bis Niederstetten Präsenz zeigen. An Ideen und praktischer Unterstützung scheint es nicht zu mangeln, spontan wurde ihm die Leihe eines E-Autos für die entfernten Termine angeboten.

Seinen Dank für das Vertrauen stattete der frisch gekürte Bundestagskandidat dann in musikalischer Form am Flügel ab: "Ich sammle Farben für den Winter" zum Kinderbuch "Frederick" erklang. Das passte zum bevorstehenden Winter-Wahlkampf mit dem "Kinderbuchautoren" Habeck als Grünen-Spitzenkandidat.