Hettingen. (pm) Mit großer Dankbarkeit blicken Berta und Rudi Knühl heute auf 60 erfüllte Ehejahre zurück. Am 17. Oktober 1964 gab sich das Jubelpaar in der Hettinger Pfarrkirche St. Peter und Paul das Ja-Wort, nachdem sie sich in ihrer Heimatgemeinde beim Theaterspielen kennengelernt hatten. Aus ihrer liebevollen Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor, und das Jubelpaar darf sich an

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote